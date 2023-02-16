ММК повышает энергоэффективность производства

Подразделения Группы ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) в 2022 году продолжили работу по повышению энергоэффективности на всех этапах производственной деятельности компании. Ежегодный экономический эффект от реализуемых проектов составляет сотни миллионов рублей.

В компании успешно функционирует система энергетического менеджмента (СЭнМ) – один из эффективных инструментов снижения энергозатрат. В декабре ушедшего года ПАО «ММК» успешно прошло сертификационный аудит СЭнМ, по результатам которого орган по сертификации РОСТЕХСЕРТ признал систему энергетического менеджмента компании результативной и в полной мере соответствующей требованиям национального стандарта ГОСТ Р ИСО 50001-2012. Также в прошлом году за лидерство в области энергоменеджмента комбинат получил международную премию Energy Management Insight Awards в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности производства в соответствии с международным стандартом ISO 50001.

Важнейшие направления повышения энергоэффективности производственных процессов в Группе ММК включают проработку и внедрение энергоэффективных идей, реализацию малобюджетных высокоэффективных проектов (baby-capex) в сфере энергосбережения, а также оказание энергосервисных услуг. В 2022 году через блок сопровождения идей приложения «Платформа энергоменеджмента» работники ПАО «ММК» подали 944 энергоэффективных идеи, 409 из них были реализованы с плановым экономическим эффектом на уровне 440 миллионов рублей. Кроме того, введены в работу 11 проектов baby-capex с общим ожидаемым эффектом в объеме 190 миллионов рублей.

ПАО «ММК» – первое в России промышленное предприятие с успешным опытом реализации энергосервисных контрактов. В 2022 году продолжилась работа по договорам на оказание энергосервисных услуг по проекту автоматизированного комплекса управления приводами дымососов системы утилизации конвертерных газов кислородно-конвертерного цеха (эффект за год – 10,4 миллиона рублей), проектов по модернизации систем освещения цехов управления главного энергетика (эффект за год – 49,7 миллиона рублей) и технологических цехов (эффект за год – 4,3 миллиона рублей).

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, выработка собственной электроэнергии на электростанциях комбината в 2022 году увеличилась на 1,3 МВт (0,2 процента). Кроме того, по отношению к предыдущему году выросла степень использования вторичных газов на электростанциях: доменного газа – на 1,6 процента, коксового газа – на 3,6 процента. В результате, снижение потерь вторичных газов для доменного газа составило 1,26 процента (до 0,75 процента - в 2022 году), коксового – 4,56 процента (до 0,58 процента - в 2022 году).

Планомерная работа компании в области энергосбережения и повышения энергоэффективности имеет также важное экологическое значение. Она позволяет уменьшить выбросы комбината, в том числе эмиссию парниковых газов.

«Повышая энергоэффективность ММК, мы стремимся сократить наше воздействие на окружающую среду и сделать наше предприятие более экологичным», – отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев.