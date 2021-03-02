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ММК стал еще больше вкладываться в благотворительность

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) стал еще больше вкладываться в благотворительность и социальные программы: в 2020-м году Группа ММК увеличила расходы на эти цели до почти трех миллиардов рублей, что на 15,1 процента превышает аналогичный показатель 2019-го.

При этом доля самого комбината в общем объеме социальных и благотворительных затрат составила 73 процента, достигнув суммы в 2,18 миллиарда рублей (это на 21,8 процента выше, чем в 2019-м году).

Как отметил генеральный директор ПАО «ММК» Павел Шиляев, стратегический приоритет предприятия – следовать принципам устойчивого развития.

«Этот подход определяет ответственное отношение к экологии, социальным вопросам, развитию персонала и созданию культуры возможностей, обеспечению безопасной производственной среды. Мы рассматриваем проекты в сфере социальной ответственности как долгосрочные инвестиции в устойчивое развитие компании. Поэтому ключевое значение мы придаем созданию здоровой социальной обстановки как на самом предприятии, так и в Магнитогорске. Для этого наша компания реализует социальные и инфраструктурные проекты и программы для своих работников, а также жителей города, направленные на решение всех актуальных вопросов», - подчеркнул Павел Шиляев.

Крупнейшим направлением социальных инвестиций в 2020-м году стала благотворительность, что было связано с необходимостью противодействия пандемии коронавируса. Уже в первые дни после возникновения эпидемиологической угрозы ПАО «ММК» по решению председателя совета директоров Виктора Рашникова направило более 530-ти миллионов рублей на реализацию экстренных мер по предупреждению распространения COVID-19 и обеспечение противовирусной защиты сотрудников Группы ММК, а также на поддержку муниципальных организаций Магнитогорска и наиболее уязвимых категорий горожан.

В первую очередь ММК выступил инициатором и организатором масштабной благотворительной программы «Мы вместе», ориентированной на одиноких пенсионеров, а также особо нуждающихся и малообеспеченных жителей города. Для них ежемесячно (с апреля по сентябрь 2020-го года) формировались и адресно доставлялись наборы продуктов питания и комплекты средств индивидуальной защиты. На эти цели было направлено 167 миллионов рублей за счет средств ПАО «ММК», а также средства, собранные горожанами на специальном благотворительном счете.

Помимо этого, было принято решение о выделении дополнительных средств для финансирования противовирусных и социально направленных мероприятий в городе объемом более 360-ти миллионов рублей.

Общие расходы на благотворительность в Группе ПАО «ММК» в 2020-м году составили свыше 1,15 миллиарда рублей, из которых более 1 миллиарда пришлись на долю материнской компании.

Кроме того, в ушедшем году Группа ММК выделила серьезные средства на охрану здоровья сотрудников, реализацию лечебных программ и профилактику заболеваний, на организацию детского отдыха и другие цели.

В общей сложности вложения Группы ММК в благотворительность и социальные программы в 2020-м году составили 2 972,7 миллиона рублей, сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.