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ММК укрепляет свои позиции на рынке Узбекистана

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) укрепляет свои позиции на рынке Узбекистана, который в 2020-м году стал крупнейшим потребителем продукции ПАО «ММК» в ближнем зарубежье.

В 2020 году ММК поставил в республику Узбекистан 415,6 тысячи тонн металлопродукции, что немногим меньше аналогичного показателя 2019 года. Доля этой крупнейшей среднеазиатской страны составила 82 процента в общем объеме отгрузки в страны Средней Азии и 35 процентов - в объеме поставок в ближнее зарубежье.

В числе успехов сбытовой деятельности ММК на этом направлении можно выделить увеличение объемов поставки металлопроката для предприятий автопрома Узбекистана в 2020-м году по сравнению с 2019-м годом на 43 процента – с 26-ти до 37-ми тысяч тонн.

В 2020-м году ПАО «ММК» также поставил 15,5 тысячи тонн горячекатаных рулонов для ООО «Ташкентский металлургический завод», который в прошлом году был запущен и приступил к товарному производству готовой продукции. Для этой компании ПАО «ММК» является основным поставщиком г/к рулонов.

Помимо этого, в 2020-м году комбинат увеличил до 24-х тысяч тонн (+42 процента по сравнению с 2019-м годом) отгрузку металлопродукции в адрес Группы Компаний Artel. Эта компания из Узбекистана является крупнейшим в Центральной Азии производителем бытовой техники, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».