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ММК установил новый производственный рекорд

Экономика
Сегодня, 14:32

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) установил новый производственный рекорд.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», в мае этого года на стане 2000 горячей прокатки комбината было произведено 534 тысячи 174 тонны горячего проката, что стало наибольшим показателем месячного производства для данного агрегата с момента пуска.

Предыдущий рекорд месячного выпуска горячего проката на стане 2000 ПАО «ММК», расположенном в листопрокатном цехе №10 комбината, был установлен в июле 2018 года - 527 тысяч 955 тонн продукции.

Этому способствовала остановка на реконструкцию другого ключевого прокатного агрегата ММК - стана 2500 горячей прокатки в ЛПЦ-4, где в настоящее время там завершается монтаж нового оборудования чистовой группы клетей.

Именно поэтому на стан 2000 горячей прокатки легла дополнительная нагрузка по выполнению заказов потребителей металлопродукции комбината.

Стан 2000 горячей прокатки ПАО «ММК», введенный в строй в 1994 году, - один из самых мощных в России. Его оборудование позволяет прокатывать все существующие на сегодня марки стали. Ширина листа варьируется от 760 до 1830 миллиметров.

Сортамент выпускаемой агрегатом продукции является самым большим и разнообразным на Магнитогорском металлургическом комбинате и насчитывает около тысячи позиций.

Спектр применения продукции стана также очень велик: производство труб, строительная отрасль, машиностроение. Здесь изготавливаются судовые и конструкционные марки сталей, а также прокат, из которого впоследствии производится автолист.

В середине 2000-х годов стан реконструировали. В рамках модернизации была построена четвертая нагревательная печь, обновилось механическое оборудование стана, что позволило производить более толстый сортамент и улучшило механические свойства выпускаемой продукции. Увеличилась и производительность агрегата, которая достигла шести миллионов тонн в год.

В последние годы стан работает на максимальном уровне загрузки. Всего за время его существования на нем было произведено без малого 130 миллионов тонн горячего проката.

 

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