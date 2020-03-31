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ММК утвердил новую энергетическую политику

Экономика
Сегодня, 12:26

ПАО "ММК" (Челябинская область) утвердило новую энергетическую политику. Соответствующий приказ подписал генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев.

Стратегической целью документа является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции комбината. Для достижения этой цели компания усовершенствует систему контроля за использованием энергетических ресурсов, повысит эффективность потребления энергоресурсов на каждом рабочем месте, будет максимально полно и эффективно работать с вторичными энергоресурсами и осуществит ряд других мер.

Приказ также предусматривает совершенствование внутренних нормативных документов в соответствии с изменением законодательства в сфере энергосбережения.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», постоянное повышение уровня знаний и компетентности работников в вопросах экономии энергии станет основой для принятия наиболее эффективных решений при модернизации основного технологического и энергетического оборудования.

На комбинате будет проведена максимально полная сертификация оборудования на соответствие нормативам расхода энергии. Для успешной реализации новой политики компании каждый работник ПАО «ММК» должен стремиться к снижению энергетических затрат на своем рабочем месте.

В 2019 году, благодаря реализации мероприятий по повышению энергоэффективности, ПАО «ММК» получило экономический эффект на сумму около полумиллиарда рублей.

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