ММК утвердил новую энергетическую политику

ПАО "ММК" (Челябинская область) утвердило новую энергетическую политику. Соответствующий приказ подписал генеральный директор Магнитогорского металлургического комбината Павел Шиляев.

Стратегической целью документа является снижение затрат на энергоресурсы в себестоимости продукции комбината. Для достижения этой цели компания усовершенствует систему контроля за использованием энергетических ресурсов, повысит эффективность потребления энергоресурсов на каждом рабочем месте, будет максимально полно и эффективно работать с вторичными энергоресурсами и осуществит ряд других мер.

Приказ также предусматривает совершенствование внутренних нормативных документов в соответствии с изменением законодательства в сфере энергосбережения.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», постоянное повышение уровня знаний и компетентности работников в вопросах экономии энергии станет основой для принятия наиболее эффективных решений при модернизации основного технологического и энергетического оборудования.

На комбинате будет проведена максимально полная сертификация оборудования на соответствие нормативам расхода энергии. Для успешной реализации новой политики компании каждый работник ПАО «ММК» должен стремиться к снижению энергетических затрат на своем рабочем месте.

В 2019 году, благодаря реализации мероприятий по повышению энергоэффективности, ПАО «ММК» получило экономический эффект на сумму около полумиллиарда рублей.