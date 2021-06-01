На АЗ «УРАЛ» наградили победителей секций научно-технической конференции

28 мая на АЗ «УРАЛ» завершилась научно-техническая конференции специалистов бизнеса «Грузовые автомобили». Награждение победителей, призеров и номинантов прошло в торжественной обстановке в конференц-зале главного корпуса.

В этом году вниманию членов экспертной комиссии был представлен 51 проект, направленный на повышение эффективности производственных процессов на площадках компании. А это почти рекорд по количеству представленных проектов за все годы проведения НТК на предприятии. Новый импульс научно-техническая конференция получила в этом году. Этому способствовал ряд организационных новшеств, которые помогли привлечь к участию не только молодых сотрудников компании, но и всех желающих работников независимо от возраста. Также впервые к участию были приглашены студенты базовых учебных заведений не только Миасса, но и других городов области (Златоуста и Трехгорного).

Работала конференция в течение двух дней 26-27 мая. Свои доклады участники представили в шести секциях. На церемонии награждения участников НТК поприветствовал генеральный директор АЗ «УРАЛ» Павел Яковлев: «Наука и техника – дело для автозавода «УРАЛ» важное и обязательное, поэтому несмотря на пандемию, несмотря на ситуацию на рынке, мы всегда будем продолжать традицию проведения НТК. Примите благодарность от руководства компании за вашу инициативу, за ваше участие. На конференции было предложено множество хороших идей и большинство из них обязательно будут воплощены в жизнь».

Председатель конференции, руководитель экспертного Совета, директор по развитию завода Александр Ведерников подчеркнул важность проведения НТК, которая является площадкой для поиска новых перспективных идей и путей решения существующих задач. Отметил, что автозавод «УРАЛ» в настоящее время направляет огромные инвестиции именно в развитие, а для успешного развития нужны люди – квалифицированные кадры, которые вместе составят один большой коллективный и многогранный разум, способный эффективно развивать бизнес.

Победителем в секции «Современное проектирование продукта», в которой приняли участие по большей части сотрудники инженерно-конструкторского центра завода, стал Юрий Галдин. Второе и третье места достались Тимофею Кудряшову и Даниилу Газизову соответственно. Также были учреждены номинации: приз «За преимущество по возможности внедрения» получил Евгений Ягода, награду в номинации «За преимущество по оригинальности разработки» заслужил Евгений Лысов, «За лучшую исследовательскую работу» был отмечен студент ЮУрГУ Владимир Аплеснин. Лучшим руководителем проекта признан Евгений Рубинковский, ведущий инженер-конструктор.

В секции «Технология изготовления продукта» лучшей была признана работа заместителя главного металлурга Максима Дорожкина. На втором месте – совместный проект инженеров-технологов Анны Вандышевой и Людмилы Вдадимировой. «Бронза» – у инженера-технолога Тимура Мингалиева. В номинации «За преимущество по возможности внедрения» отмечен инженер-технолог Руслан Шарафутдинов. Приз в номинации «За лучшую исследовательскую работу» получили студенты Трехгорного технологического института Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ» Дмитрий Кольжецов и Анастасия Морозова. Награду, как лучший руководитель проекта заслужил главный инженер литейного производства Алексей Лоскутов.

В секции «Проект улучшений в рамках системы менеджмента качества и повышение качества продукта» победу одержала специалист группы развития производственной системы Елена Дубровская. На втором месте – инженер-технолог Андрей Крылов, «бронза» – у наладчика станков и манипуляторов с программным управлением агрегатного цеха Артема Вакушина. Призом в номинации «За преимущество по возможности внедрения» отмечен инженер-технолог Андрей Крылов. Лучшим руководителем проекта признана ведущий инженер-технолог Анна Яковлева.

В секции «Информационные технологии» пальму первенства завоевала инженер-программист 1 категории Наталья Колесникова. «Серебро» – у инженера-программиста Юлии Сулеймановой. «Бронзовой» наградой, а также главным призом в номинации «За преимущество по оригинальности разработки» был отмечен бригадир прессового цеха Леонид Ланцов. Лучшими в номинациях признаны бригадир сварочного цеха Александр Леонов – «За преимущество по возможности внедрения», администратор-кассир ФОК «Урал» Яна Ершова – «За лучшую исследовательскую работу». Лучшим руководителем проекта стал главный специалист управления информационных технологий Роман Ткачук.

В секции «Инновационный проект» в тройку лучших вошли инженеры-конструкторы: звание победительницы присуждено Анастасии Белоусовой, на втором месте – Андрей Кузьмин, на третьем – Виктор Медведев. Победителями в номинациях стали инженер-конструктор Павел Синицын («За преимущество по возможности внедрения»), студент ЮУрГУ (г. Златоуст) Александр Зенин («За преимущество по оригинальности разработки»), студентка ЧелГУ Кристина Ухоботова («За лучшую исследовательскую работу»). Звание «Лучший руководитель проекта» завоевал главный специалист инженерного центра Ринат Мухаметжанов.

В секции «Управление ресурсами» победу одержала специалист-аудитор SQA центра закупок Варвара Белых. Второе место, а также звание «Лучший руководитель проекта» достались начальнику отдела центра учета и отчетности Ирине Полежаевой. Третье место и победа сразу в двух номинациях – «За наибольший экономический эффект» и «За лучшую исследовательскую работу» – у студента Трехгорного технологического института Николая Леонтьева. Наградами в номинациях отмечены специалист по закупкам Данил Несмиянов («За преимущество по возможности внедрения»), бухгалтер Мария Козкина («За успешную реализацию проекта»).

Все победители, призеры и номинанты награждены соответствующими дипломами и единовременными денежными премиями. Кроме того, несколько человек, выбравших тему из приоритетного перечня топ-проблем, поедут на Х Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего-2021».

Справка об автомобильном заводе «Урал»:

Автомобильный завод «Урал» https://uralaz.ru/ является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «Урал» составляют грузовые автомобили, самосвалы, седельные тягачи и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4 до 25 т, также предприятие расширяет свое присутствие на рынке автомобильной техники с производством дорожной автотехники полной массой 35 тонн с колесной формулой 6х4, в которое входят самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различной спецтехники. Линейка предприятия представлена сотнями модификаций и комплектаций машин как полного, так и не полного привода.

На базе автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6 АО «АЗ «Урал» производит пассажирские и грузопассажирские версии вахтовых автобусов. Партнерами Автомобильного завода «Урал» являются сотни отечественных и зарубежных производителей автомобильной спецтехники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.