На Южном Урале расширены возможности использования областного маткапитала

В Челябинской области расширят направления использования средств регионального материнского (семейного) капитала.

Соответствующий законопроект был рассмотрен депутатами Законодательного собрания области на состоявшемся 18 апреля внеочередном заседании.

Закон о региональном материнском капитале был принят в 2012 году, в последние несколько лет в него были внесены серьезные изменения, увеличен размер капитала и направления его использования.

Законопроектом предлагается установить возможность направления средств маткапитала на ремонт электропроводки, электрооборудования, необходимого для эксплуатации электропроводки, и (или) печного отопления объекта индивидуального жилищного строительства.

Кроме того, предлагается с первого июля передать органам местного самоуправления полномочия по приему, регистрации заявлений и документов, необходимых для предоставления областного материнского (семейного) капитала, принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) областного маткапитала, формированию электронных реестров для перечисления денежных средств на счета граждан и организаций.

Помимо этого, изменится порядок направления средств областного маткапитала на погашение основного долга и уплата процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилья, предоставленным гражданам по кредитному договору или договору займа, обязательства по которому обеспечены ипотекой, и осуществлять перечисление средств маткапитала на счет заявителя.

Напомним, региональный материнский капитал могут получить семьи, которые постоянно проживают в Челябинской области, после рождения третьего или последующего ребенка, если их среднедушевой доход не превышает двукратную величину прожиточного минимума. В 2022 году это 25 тысяч 914 рублей.

Размер регионального маткапитала ежегодно индексируется. В 2022 гон он составляет 108 тысяч 160 рублей.

На сегодня средства регионального материнского капитала можно направить по следующим направлениям:

1) получение образования ребенком (детьми),

2) оплату медицинских услуг, оказываемых родителю и ребенку (детям), в случае необходимости получения ими медицинской помощи,

3) погашение основного долга и уплату процентов по кредитам или займам на приобретение (строительство) жилого помещения, предоставленным гражданам по кредитному договору или договору займа, в том числе ипотечного обязательства;

4)приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов.

5) строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства, осуществляемые гражданами без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию), в том числе по договору строительного подряда;

6) подключение (технологическое присоединение) объекта индивидуального жилищного строительства к сети газораспределения, централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, устройство бытовых колодцев и скважин для целей водоснабжения объекта индивидуального жилищного строительства.

7) приобретение садовых или огородных земельных участков, а также садовых домов.

Обратиться за получением регионального материнского капитала семья может в управление социальной защиты населения по месту жительства, через многофункциональные центры, по почте или на портале Госуслуг.