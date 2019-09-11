На Южном Урале успешно защищают нарушенные права предпринимателей
Экономика
Сегодня, 18:20

Челябинский региональный Центр общественных процедур «Бизнес против коррупции» (ЦОП) сумел защитить местного е предпринимателя от незаконного возбуждения уголовного дела и наложения ареста на денежные средства компании.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ» Ольга Смирнова - пресс-секретарь уполномоченного по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александра Гончарова, руководитель Челябинского регионального ЦОП «Бизнес против коррупции» Евгений Ковалёв, бизнес-омбудсмен,  начальник Главного контрольного управления Челябинской области исполнительный директор Союза промышленников и предпринимателей Павел Киселёв, исполнительный директор регионального отделения «Ассоциация юристов России» Валерий Гришмановский, руководитель бюро по защите прав предпринимателей Челябинского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Юлия Пикельная, старший партнер ГК «Авуар» Алексей Овакимян, представители предпринимательских объединений: «Деловой России», Южно-Уральской торгово-промышленной палаты сумели отстоять права простого предпринимателя.

Директор компании «УралСтройРесурс» (УСР) Ринат Хайруллов обратился в ЦОП с заявлением о незаконном возбуждении уголовного дела и наложении ареста на денежные средства компании. По его мнению, причиной вмешательства полиции в деятельность компании послужило нежелание заказчика оплатить УСР выполненные дорожно-строительные работы на автодороге Марксист — Байгазина в размере 27 миллионов рублей. В 2014 году генеральным подрядчиком работ по капитальному ремонту участка автодороги Марксист — Байгазина в Аргаяшском районе выступила компания «Форвард». Стоимость государственного контракта превысила 113 миллионов рублей. «Форвард» заключил договор субподряда с компанией «УралТехОборудование», позже «Форвард» инициировал разбирательство в Арбитражном суде о взыскании с УСР неосновательного обогащения в размере 400 тысяч рублей. УСР в свою очередь подал встречный иск о взыскании 27-миллионной задолженности с  «Форварда». Арбитражный суд установил, что УСР выполнил все договорные работы, причем заказчик, региональный минстрой, рассчитался с «Форвардом». Решение о том, что требования УСР к «Форварду» законны, были подтверждены всеми судебными инстанциями, в том числе Верховным судом

В конце 2018 года «Форвард» оплатил долг, а уже в январе 2019 года, без каких-либо вновь открывшихся обстоятельств, в одном из районных отделов полиции Челябинска возбуждается уголовное дело по факту незаконно полученного арбитражного решения (квалифицируется как мошенничество в особо крупном размере по части четвертой статьи  159 УК РФ), и на счета УСР, куда уже поступили деньги, накладывают арест.

По мнению экспертов ЦОП, законных оснований для перевода гражданско-правовых отношений в уголовную сферу не усматривается. Однако юридическая оценка обстоятельств  правоохранительными органами названа «сомнительной и необоснованной» . Коррупционной составляющей здесь нет, признаков рейдерского захвата — тоже. Но подмена гражданско-правовых механизмов уголовными налицо.

После длившегося более часа  острого обмена мнениями старший партнер ГК «Авуар» Алексей Овакимян заявил,  что расследование уголовного дела явно затянулось и точку в нем должен поставить институт уполномоченного по защите прав предпринимателей.

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