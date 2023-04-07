Челябинские власти выставили на торги недострои на Чистопольской и Валдайской

Челябинские власти выставили на торги два объекта незавершенного строительства на Чистопольской и Валдайской.

Аукционы, организатором которых является комитет по управлению имуществом и земельным отношениям Челябинска, состоятся 23 мая. Заявки на участие в них можно направлять в КУИЗО уже с понедельника, десятого апреля.

Как отмечают в пресс-службе мэрии, кадастровый номер объекта на улице Валдайской, 13-А - 74:36:0610001:59. Данный недострой изъят по решению суда у индивидуального предпринимателя. Площадь застройки составляет 4686,8 квадратных метра. Вид разрешенного использования земельного участка (кадастровый номер 74:36:0610001:15), на котором расположен объект, - для завершения строительства склада. Начальная цена аукциона составляет 46 миллионов 575 тысяч рублей.

Второй объект (кадастровый номер 74:36:0309001:984) расположен по улице Чистопольской. Он изъят по решению суда у ООО «Техподдержка». Площадь застройки составляет 510,9 квадратных метра. Вид разрешенного использования земельного участка (кадастровый номер 74:36:0309001:28), где расположен недострой, - для размещения автокомплекса с автомойкой. Начальная цена аукциона по продаже этого объекта – семь миллионов 346 тысяч рублей.

В администрации Челябинска напомнили: средства от продажи на аукционе недостроя переводятся бывшему собственнику объекта за вычетом расходов на подготовку и проведение аукциона.

Заявку на участие в аукционе можно подать с десятого апреля по 19 мая включительно. Торги начнутся 23 мая в десять часов. Задать вопросы, связанные с участием в торгах, можно по телефонам 263-57-17, 263-00-71.

Напомним, ранее городские власти анонсировали аукционы по продаже трех недостроев в Калининском и Курчатовском районах, запланированные на 16 мая.