01.09.2021
Новая акция МегаФона: предъяви студенческий билет и получи 20-процентную скидку на общение
01.09.2021
В Никольской роще Челябинска снова соберутся «Уральские герои»
01.09.2021
В Челябинской области за сутки подтверждено 374 новых случая ковида
01.09.2021
Житель поселка Увельский выращивал коноплю в промышленных масштабах
01.09.2021
Жителя Озерска мнимые брокеры обманули почти на шесть миллионов рублей
01.09.2021
Жителям поселка в Миссе, ожидающим школу с 2010 года, придется еще потерпеть
Новая акция МегаФона: предъяви студенческий билет и получи 20-процентную скидку на общение
30.08.2021
МегаФон назвал смартфоны, которые южноуральские родители чаще всего дарят своим чадам ко Дню знаний
16.08.2021
МегаФон представил блокбастер с Брюсом Уиллисом и Азаматом Мусагалиевым
13.08.2021
Что предпочитают челябинцы: МегаФон назвал самые популярные модели смартфонов
12.08.2021
Высокое качество: МегаФон внедрил новый стандарт голосовой связи
Власти Челябинска прокомментировали зеленую разделительную полосу и новую разметку на Комсомольском проспекте
31.08.2021
Гниющие водоросли и мусор: за мостом у «Мегаполиса» заканчивается цивилизация
31.08.2021
Челябинцы передают привет Максиму Куляшову из пробок на Комсомольском проспекте
30.08.2021
Освободившаяся после сноса аварийного жилья земля в Челябинске будет отдана под комплексную застройку
30.08.2021
Ирина Гехт – о лечении, долечивании и оздоровлении пациентов с ковидом
27.08.2021