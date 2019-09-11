О новом порядке размещения объектов нестационарной торговли узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Экономика
Сегодня, 18:05

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей  в субботу,  14 сентября,  в 20.00 и в воскресенье,  15 сентября,  в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о новом порядке деятельности нестационарных торговых объектов на территории Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске:  что даст инвестору принятый в регионе закон о вычете по налогу на прибыль; что изменится, если вступит в силу предложенная Верховным судом РФ практика, когда срок уголовной ответственности за налоговые преступления будет исчисляться не с момента неуплаты налогов, как раньше, а с момента их полной выплаты, включая недоимки; чем порадовал челябинцев очередной Парад первоклассников, прошедший под эгидой компании «Интерсвязь».

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Ваше ТВ»: понедельник, вторник 22.00; среда, четверг 18.00; пятница, суббота и воскресенье, 21.30; на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на страницах телекомпании в YouTube,  Facebook, ВКонтакте.

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