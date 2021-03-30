О последствиях изменения ключевой ставки Банка России узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»

В программе «Бизнес Большого Урала», выходящей в субботу, третьего апреля, в 20.00 и в воскресенье, четвертого апреля, в 20.00 на 31-м канале, телезрители узнают о том, что обсуждалось в Челябинске на очередном заседании правления Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области.

Как сообщил агентству «Урал-пресс-информ» управляющий директор ООО «Телекомпания «Деловой Урал» Игорь Степанов, также в выпуске: как повлияет изменение ключевой ставки рефинансирования Банка России на ситуацию в экономике; какие выгоды может принести стерилизация бездомных животных.

Программу «Бизнес Большого Урала» смотрите также на канале «Интерсвязь ТВ» (цикл выходов на канале начинается со вторника следующей недели): понедельник, среда, пятница – в 7.30; вторник, четверг, суббота и воскресенье - 21.00, соответственно.

Подробнее с содержанием программ телекомпании «Деловой Урал» и отдельных сюжетов можно ознакомиться на сайте телекомпании www . delur . tv и на ее страницах в YouTube, Instagram и ВКонтакте.