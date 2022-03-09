Организации Челябинской области уведомили о сокращении почти 1,9 тысячи сотрудников

В Челябинской области организации уведомили службу занятости о предстоящих сокращениях 1,9 тысячи работающих сотрудников.

Как сообщает главное управление по труду и занятости региона, по состоянию на девятое марта, в центры занятости поступили уведомления от 143 организаций, которые планируют сократить одну тысячу 865 работников, в том числе шесть организаций заявили о массовых сокращениях 1010 человек.

Фактически в рамках уведомлений о массовых сокращениях 679 человек могут потерять работу в марте - июне 2022 года.

В режиме неполной занятости трудятся 1531 человек, из них 114 человек - в связи с введением ограничительных мер.

По состоянию на девятое марта на временной дистанционной (удаленной) работе в связи с введением ограничительных мероприятий (карантина) находятся 804 человека.

В государственных учреждениях сокращений не планируется. Об этом сообщает Минтруд России.

«Сокращений в государственных учреждениях не будет. Эти организации - больницы, школы, поликлиники, детские сады и другие - продолжают работать вне зависимости от внешних обстоятельств», - пояснил Минтруд России специально для Объясняем.рф.