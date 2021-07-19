ПАО «ММК» продолжает модернизировать производство

Генеральный директор ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) Павел Шиляев в преддверии Дня металлурга, 16-го июля, познакомил главу региона Алексея Текслера с реализацией нескольких инвестиционных проектов Магнитки.

Один из проектов - реконструкция комплекса газоочистных установок для улавливания неорганизованных (вторичных) выбросов конвертерного отделения кислородно-конвертерного цеха (ККЦ).

ККЦ ПАО «ММК» годовой производительностью свыше десяти миллионов тонн стали в год – один из самых мощных среди аналогичных цехов в мире. Он был введен в эксплуатацию в 1990 году.

Главная задача проекта по реконструкции пылегазоулавливающих установок (ПГУУ) и газоотводящих трактов конвертеров № 1, 2, 3 и отделения перелива чугуна ККЦ – снизить выбросы загрязняющих веществ в атмосферу и в рабочее пространство конвертерного отделения ККЦ за счет более эффективного сбора и очистки дымовых газов, образующихся при переливе чугуна из миксера в ковш, заливке чугуна в конвертер и продувке плавки.

В рамках реализации проекта в феврале 2020 года был заключен контракт с компанией «Primetals Technologies Austria GmbH» (Австрия) на поставку базисного инжиниринга и оборудования для реконструкции комплекса газоочистных установок конвертерного отделения ККЦ. Стоимость строительства – три с половиной миллиарда рублей.

В результате реконструкции пылегазоулавливающих установок повысится эффективность очистки пыли и газов, планируется полностью исключить неорганизованные выбросы от конвертеров при всех режимах работы. Тем самым негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Валовые выбросы пыли ККЦ после реализации проекта сократятся минимум на 500 тонн в год.

Не менее важный экологический проект реализуется в электросталеплавильном цехе. К маю 2022 года здесь будет построена новая газоочистная установка для дуговой электросталеплавильной печи №1 производительностью 2400 тысячи мЗ/ч. В результате реализации проекта выбросы пыли сократятся на 300 тонн в год. Стоимость строительства - 2,7 миллиарда рублей.

Настоящим прорывом для доменного производства ММК станет строительство комплекса доменной печи №11. Контракт по реализации этого инвестиционного проекта ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» и компания «Paul Wurth» (Люксембург), дочернее предприятие группы компаний SMS GmbH, заключили в конце июня. Реализация проекта рассчитана на три с половиной года. Стоимость строительства доменной печи №11 – 61,3 миллиарда рублей.

Рабочий объем новой доменной печи составит 3,8 тысячи кубометров, производительность – 3,7 миллиона тонн чугуна в год. Новая доменная печь будет построена с использованием лучших мировых технологий.

Использование передовых технологий, высокая оснащенность комплекса новой доменной печи природоохранными объектами, а также вывод из работы устаревших печей позволят ММК только в рамках этого проекта сократить выбросы вредных веществ в атмосферу на 6,6 тысячи тонн в год, а выбросов СО2 – на один миллион 123 тысячи тонн в год.

Также Алексей Текслер ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта «Строительство новой ПВЭС-3. Утилизационный блок». Контракт на строительство паровоздуходувной электростанции ПАО «ММК» заключило с компанией «ZDAS a.s.» (Чехия).

Утилизационный блок предназначен для обеспечения воздушным дутьем новой доменной печи №11, утилизации доменного газа до 500тыс.м3/час и выработки электрической энергии до 100 МВт.

К реализации проекта на ММК приступили в мае 2021 года, а начало строительных работ запланировано на декабрь текущего года. Реализация данного проекта рассчитана на три года. Пуск первых объектов ПВЭС-3 запланирован на январь-февраль 2024 года. Стоимость строительства составляет 21,6 миллиарда рублей.

В связи с развитием мощностей ПАО «ММК» возникла необходимость и в увеличении мощностей по производству продуктов разделения воздуха. В ближайшие три года на площадке кислородного цеха Магнитогорского металлургического комбината планируется возвести новый кислородный блок. Агрегат производства компании «Hangzhou Oxygen Plant Group» (КНР) способен производить 60 тысяч кубометров технического кислорода и 60 тысяч кубометров газообразного азота, а также две тысячи кубометров аргона в час для нужд ММК. Блок разделения воздуха планируется построить к ноябрю 2023 года, систему хранения кислорода – к июню 2024-го. Стоимость строительства - 18,9 миллиарда рублей.