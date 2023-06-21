21.06.2023
В Челябинске ко дню рождения города откроют Центр активного долголетия
21.06.2023
Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился с ЮУЖД по коридору «Север - Юг»
21.06.2023
Минпромторг зарегистрировал первый технопарк в Челябинской области
20.06.2023
Анонсы событий и мероприятий на 21 июня (18+)
20.06.2023
В Челябинске усиливают автобусный маршрут №2
20.06.2023
МТС Live запускает собственный концертный зал в Челябинске
Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился с ЮУЖД по коридору «Север - Юг»
19.06.2023
Акции «Внимание, переезд!» прошли в Челябинской, Курганской и Оренбургской областях
14.06.2023
Челябинец, обвиняемый в диверсии на железной дороге, отправлен в СИЗО
13.06.2023
Почти 17 тысяч школьников приняли участие в профилактической акции ЮУЖД
11.06.2023
В выходные увеличили число вагонов в Орлане между Челябинском и Екатеринбургом
Стартовала приемная кампания в вузы, есть ряд нововведений
20.06.2023
Северо-западные ветры нагнетают в Челябинскую область арктический воздух
19.06.2023
Программная речь президента на ПМЭФ-2023 касалась и Челябинской области
17.06.2023
В Челябинской области откроют кампус «Школы 21» от Сбера
16.06.2023
Текслер - об итогах второго дня ПМЭФ: Этот день был насыщен и очень важен для региона
16.06.2023