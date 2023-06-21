Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился с ЮУЖД по коридору «Север - Юг»

Первый контейнерный поезд в Саудовскую Аравию отправился со станции Челябинск-Грузовой ЮУЖД. Состав следует по международному транспортному коридору «Север - Юг» через территорию Казахстана, Туркменистана, Ирана, сообщает пресс-служба ЮУЖД.

В составе поезда 42 контейнера, в которых на экспорт отправлены энергетическое оборудование и цветные металлы.

Поезд движется по специализированной нитке графика, разработанной для грузовых перевозок по данному маршруту, с применением ускоренной доставки в рамках услуги «Перевозка по расписанию» на территории РФ.

С третьего квартала текущего года из Челябинской области планируется ежемесячно отправлять по два контейнерных поезда по коридору «Север - Юг».

Напомним, что в маед с ЮУЖД по международному транспортному коридору «Север - Юг» был отправлен первый контейнерный поезд в Индию с цветными металлами и пищевой продукцией. Оператором сервиса является «РЖД Логистика».