Покупка квартиры в Москве: как выбрать район?

В этой ситуации, прежде чем принять решение, надо учитывать следующие факторы:

Степень отдаленности жилья от центра, доступ к общественному транспорту в соотношении с стоимостью квадратного метра. Известно, что жилье, размещенное за пределами МКАД, стоит в два раза меньше. Так что взвесив, какой сумой вы располагаете для приобретения недвижимости, определите, есть ли возможность проживания в самой Москве или следует обратить внимание на недвижимость Подмосковья.

Также, для более обдуманного выбора места жительства, рекомендуем самостоятельно съездить и ознакомиться с районами Москвы, понять, какие из них больше всего вам подходят. В противном случае, потом может оказаться, что район обладает недостаточно развитой инфраструктурой. Застройщик в рекламе может говорить о детских садах, школах, детских площадках, магазинах, мед. центрах, хотя на деле может оказаться, что они недостроены, плохо укомплектованы или находятся в плачевном состоянии. Этот вопрос не касается вторичного жилья, так как скорей всего к моменту продажи все объекты доведены до ума.

Транспортная доступность - проблема почти каждого мегаполиса, в Москве она особенно актуальна из-за устаревшей транспортной системы, построенной еще в советские времена и не соответствует современной дорожной обстановке. Чтобы потом ежедневно часами не стоять в пробках, добираясь на работу и обратно, возможно целесообразнее купить квартиру поближе к метро, или там, где дорога не особо переполнена автомобилями. Для жителей Подмосковья тоже есть удобный вариант — железнодорожная станция, у которой плотный график движения пригородных электричек, цена за проезд не намного превышает билет на метро. Кроме того, можно обратить внимание на район, в котором еще недостроена станция метро, или находится в проекте. Таким образом можно через пару лет пользоваться метро и сэкономить на покупке, так как недвижимость, находящаяся в пешей доступности от станции имеет большую стоимость.

Экология района также может быть важным фактором. Если вы не хотите, чтобы рядом с вами был завод по переработке мусора, железная дорога, свалка, а вместо них стоял красивый парк или лесной массив, выбирайте соответствующее место жительства. Однако пункт может не сыграть для вас роли если вы уже привыкли жить в среде с нечистым воздухом и улицей.

Некоторые районы за долгую историю существования города успели отметиться своим неблагополучным криминогенным состоянием. Зачастую о них знают как москвичи так и те, кто живет тут недавно. В таких районах живут часто персонажи различных бандитских сериалов и фильмов. Поэтому для того, чтобы каждый раз возвращаясь поздно вечером домой, не бояться за свою безопасность, изучите уровень преступности отдельно взятых районов.

Выставки и ярмарки недвижимости

На ивентах такого рода, у покупателя есть возможность ознакомления с ассортиментом рынка недвижимости, предложениями инвесторов, получения информации об интересующем районе, диапазоне цен и ипотечных программах. Более того, в выставках участвует множество грамотных специалистов, готовых ответить на интересующие вопросы по теме. Также, можно узнать что-то новое, прочитав рекламные буклеты, которые на таких мероприятиях раздаются в огромных количествах.

Посещая выставку или ярмарку недвижимости, можно расширить подбор возможных вариантов жилья, после чего перед вами стоит задача выбрать наиболее подходящий из них. Для этого стоит заняться более уклубленным изучением: собирать справочную информацию и открытых источныков, посещать отобранные районы, устно опрашивать жильцов.

Сбор справочной информации

Сбор справочной информации состоит в том, что нужно получить подробные данные о застройщике, проектной документации, жильцах, или, если приобретаете недвижимость на вторичном рынке, результатах капитального ремонта. Для этого будет достаточно изучить документы, информацию из открытых источников, направить запросы на получение сведений из государственных баз данных. Не лишним будет и простое чтение отзывов в интернете.

Персональное посещение района

По дороге до места, у вас будет возможность оценить транспортную доступность. Пройдясь по району можно осмотреть школы, детские сады, супермаркеты (или их отсутствие) и понять, какой уровень экологии на выбранной местности. Увидев собственными глазами конкретный дом, вы сможете окончательно убедиться в выборе или наоборот, отбросить неподходящий вариант.

Устный опрос

Побеседуйте лично с потенциальными соседями, охранниками, родителями на детских площадках, продавцами продуктовых, пенсионерами, консьержами и, самое главное, с участковым по данному району. От кого-то из выше перечисленных людей вы наверняка получите ключевую информацию, которая поможет в конце концов определиться с выбором будущего места жительства. Также можно поискать различные онлайн-форумы жильцов взятого района, и ознакомиться с информацией, распространяемой там. Кроме того, там можно узнать о таких факторах как репутация застройщика, особенности инфраструктуры, экология, плюсы и минусы жилья в этом районе.