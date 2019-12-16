Полезная банковская услуга - страхование кредита

Приняв решение взять кредит, гражданин берет на себя обязательства по его выплате. Однако в жизни каждого человека могут произойти события, из-за которых ему будет сложно или даже невозможно вернуть долг. Для таких случаев существует страхование кредита. Страховка работает при потере владельцем кредитной карты трудоспособности. А также если с ним произойдет несчастный случай, приведший к гибели, или случится болезнь, в результате которой он скончается. Во всех этих случаях ни владелец карты, ни его родственники не будут обязаны возвращать долг. Он погасится страховой компанией.

Это очень удобная банковская услуга, так как она избавляет людей, попавших в сложное положение, от обязательств по кредиту. Страхование кредита можно оформить в банке Тинькофф. На его сайте размещена "Программа страхования заемщиков кредитов от несчастных случаев и болезней". Изучив ее, можно ознакомиться с полными условиями страхования.

Для подключения данной страховки следует воспользоваться личным кабинетом или связаться со службой поддержки банка по телефону. Цена услуги зависит от суммы ежемесячного долга и составляет 0,98% от нее.

Если в жизни заемщика не происходит никаких трагических событий, влияющих на его платежеспособность, то он выплачивает кредит согласно условиям по договору. Для погашения задолженности существует несколько способов. Плательщику стоит выбрать наиболее подходящий для него вид.

Если задолженность погашается путем перевода денег с банковской карты, то в банке Тинькофф комиссия не взимается. Также можно воспользоваться банкоматом Тинькофф, где принимаются наличные деньги. Удобно для плательщика настроить смартфон на бесконтактную оплату. В таком случае можно воспользоваться банкоматом даже не имея при себе карты. Также наличные для погашения долга можно внести в отделениях других банков, на любой почте. Комиссия не взимается и в этих случаях. Иногда может быть ограничена сумма. Еще одним способом возврата денег является бесплатный банковский перевод. Для этого можно воспользоваться любым банком.

Тинькофф дает возможность своим клиентам при погашении долга воспользоваться беспроцентным периодом. Для этого нужно вносить задолженность не позднее даты обязательного платежа. Своевременно внося задолженность согласно банковской выписке, можно уйти от необходимости платить проценты по кредиту.