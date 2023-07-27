Помощник президента познакомился с производством троллейбусов в Челябинске

Помощник президента РФ Максим Орешкин и губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетили «Челябинский завод городского электрического транспорта».

Напомним, завод по производству электробусов и новейших троллейбусов в Челябинске был запущен в работу в марте 2023 года. Это первая подобная производственная линия в УрФО. Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда рублей.

«На Челябинском заводе городского электрического транспорта полным ходом идёт изготовление новых челябинских троллейбусов», - рассказал в своём Telegram-канале Алексей Текслер.

На заводе выпускают новую модель троллейбуса собственной конструкторской разработки, в дальнейшем будет освоено производство электробусов (электробус «Синара-6253» был презентован летом 2022 года). Первоначальная производственная мощность - 350 единиц техники в год, в дальнейшем возможно увеличение выпуска до 1200 единиц.

Сегодня производство ЧЗГЭТ сосредоточено на выпуске машин для обновления троллейбусного парка Челябинска в рамках концессионного соглашения по модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры города. Источник финансирования – средства инфраструктурных бюджетных кредитов.

В результате его реализации в городе будет полностью обновлен троллейбусный парк и троллейбусная инфраструктура. Всего для Челябинска будет выпущено 168 новых троллейбусов, в 98 из которых предусмотрена система увеличенного автономного хода. Это позволит продлить маршруты в отдаленные и новые микрорайоны города, где отсутствует контактная сеть.

«Уже в сентябре новые троллейбусы появятся на улицах города», - рассказал Алексей Текслер.

Напомним, Максим Орешкин в ходе рабочей поездки в Челябинск также оценил производственные мощности индустриального парка «Станкомаш», АО «Конар» и посетил «Завод роботов».

«Поделились планами. Получили поддержку новых проектов. Также представили наши бренды, которые стали финалистами Всероссийского конкурса перспективных брендов, - рассказал Алексей Текслер. - Среди них есть и стартапы из сферы креативных индустрий. Многие, уверен, способны «выстрелить» на уровне страны. Поэтому мы помогаем и вкладываемся в развитие как наших базовых промышленных производств, так и малого и среднего бизнеса».

ДЛЯ СПРАВКИ

Челябинский троллейбус создан в соответствии с тенденциями развития современных городских агломераций, учитывает пожелания перевозчиков, высокие требования к предоставлению транспортной услуги и стандарты экологической и транспортной безопасности. Удобство обеспечивает низкий уровень пола, эргономичные кресла, системы информирования, дополнительное освещение, увеличенное количество мест для сидения. Системы климат-контроля в кабине водителя и пассажирском салоне реализованы раздельно. Расширенные дверные проемы гарантируют комфортную и быструю посадку и высадку пассажиров. Машина оборудована откидной аппарелью, которой могут воспользоваться маломобильные группы населения. Двери оснащены системой «антизажим». Предусмотрена функция книлинга – возможность наклона корпуса машины на остановках. Салон оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств.

Отдельное внимание разработчики уделили созданию комфортных условий труда водителей подвижного состава. Кабина водителя – это современное рабочее пространство с климат-контролем, эргономичным сидением с возможностью регулировки, мультифункциональным рулем и широким дисплеем, который отображает всю информацию, формируемую в процессе управления машиной. Троллейбус оснащен комплексом активной безопасности и помощи водителю, в том числе антиблокировочной системой, камерами, датчиками дождя и света.

ЧЗГЭТ реализует кооперацию со многими предприятиями Челябинской области по таким направлениям, как литьё и механическая обработка деталей, тяговое и силовое оборудование, колесные диски; элементы из композитных материалов, метизы и прочие крепежные изделия.

До конца года на площадке ЧЗГЭТ предполагается трудоустроить до 400 человек. В дальнейшем численность персонала может достигнуть 700 специалистов.