В Челябинске будут производить электробусы и новейшие троллейбусы

В Челябинске планируют открыть производство электробусов, представленных сегодня, четвертого июля, на международной промышленной выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге.

В презентации электробуса «СИНАРА 6253» принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Как отмечают в пресс-службе регионального правительства, опытный образец низкопольного городского автобуса с электрическим двигателем, представленный на «Иннопроме» Группой «Синара», обладает уникальными техническими характеристиками.

«Основные из них - самая большая пассажировместимость в своем классе, комбинированная зарядка батарей, уникальный запас хода, низкий удельный расход энергии, современный и удобный дизайн для городской среды», - пояснили в пресс-службе правительства Челябинской области.

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Серийное производство общественного транспорта Группа «Синара» наладит на площадках Челябинского трубопрокатного завода. В настоящее время активно ведутся модернизация помещений и подготовка инфраструктуры.

Отметим, в Челябинске планируется производить не только представленные на выставке электробусы, но и новейшие троллейбусы «СИНАРА 6254».