В Челябинске запущен завод по производству электробусов и троллейбусов

В Челябинске запущен в работу завод по производству электробусов и новейших троллейбусов. Официальный старт новому производству, созданному холдингом «Синара – Транспортные Машины» (СТМ, входит в Группу Синара), дали замминистра промышленности и торговли РФ Альберт Каримов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, гендиректор Группы Синара Михаил Ходоровский, гендиректор СТМ Виктор Леш.

Как отметил Альберт Каримов, ООО «СТМ» и Группа Синара совместно с правительством Челябинской области в короткие сроки (за восемь месяцев) запустили Челябинский завод городского электрического транспорта» (ЧЗГЭТ). «С учётом программ обновления парков городского общественного транспорта, которые реализуются в настоящее время, продукция однозначно будет востребована не только в Челябинской области, но и в других регионах страны», - подчеркнул замглавы Минпромторга России.

Производство организовано на территории Челябинского трубопрокатного завода. На ЧЗГЭТ, разместившемся на площади 13,5 тысячи квадратных метров, создано несколько технологических участков: заготовительное производство, сварочный участок, антикоррозионная обработка каркаса кузова, сборка, а также диагностический комплекс с испытательным участков и сдаточным участком, отметили в пресс-службе Группы «Синара». Штатная численность ЧЗГЭТ к концу года составит около 400 человек, а в дальнейшем будет увеличена до 700 сотрудников.

Общая сумма инвестиций в проект составила 1,2 миллиарда рублей.

Напомним, в июне 2022 года было достигнуто соглашение о запуске холдингом «Синара – Транспортные Машины» серийного производства современных троллейбусов на площадях Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ, входит в Трубную Металлургическую Компанию).

«Нам хотелось создать современный и комфортный транспорт, который бы имел челябинскую прописку. Очень рад, что нам это удалось вместе с поддержкой Правительства Российской Федерации», - отметил губернатор Алексей Текслер. Глава региона напомнил, что правительство Челябинской области и «Синара – ГТР Челябинск» в октябре 2021 года подписали концессионное соглашение о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в региональном центре. Источник финансирования – средства инфраструктурных бюджетных кредитов.

По словам губернатора, Группа Синара, вложив свои средства, оперативно организовала производство современных, комфортных троллейбусов и электробусов, которые скоро будут курсировать по улицам Челябинска и других городов.

«Многие предпосылки сошлись сегодня в одной точке для того, чтобы это предприятие было запущено именно в Челябинской области: и высокий потенциал региона, и накопленный Группой Синара опыт реализации проектов в сфере городского транспорта, и, конечно, насущная потребность многих городов нашей страны в обновлении подвижного состава», – отметил генеральный директор Группы Синара Михаил Ходоровский. Он особо подчеркнул, что завод не только организовал новые рабочие места, но и успешно взаимодействует с десятками местных поставщиков, развивая региональную кооперацию.

Как рассказал генеральный директор СТМ Виктор Леш, производственная мощность завода составляет 350 единиц в год. «При развитии спроса на нашу продукцию мы планируем расширить производительность завода до 1200 машин в год», отметил Леш. По его словам, первая партия троллейбусов изготавливается для Челябинска. На сегодня уже практически готовы 20 транспортных средств из планируемой партии. «Мы сейчас работаем над тем, чтобы они могли выйти на рейсы в ближайшее время», – подчеркнул гендиректор. Напомним, в 2023 году в Челябинск поступит168 новых троллейбусов. Часть из них будет с увеличенным автономным ходом, что позволит запустить их в отдаленные районы города, где отсутствует контактная сеть.

Участники церемонии открытия ознакомились с линией производства троллейбусов, оставили памятную роспись на капоте первого троллейбуса и совершили ознакомительную поездку на троллейбусе СИНАРА-6254, рассказали в пресс-сслужбе губернатора

ДЛЯ СПРАВКИ

Напомним, в октябре 2021 года правительство Челябинской области и «Синара – Городские Транспортные Решения Челябинск» («Синара – ГТР Челябинск», структура ООО «Синара – Городские Транспортные Решения») заключили концессионное соглашение о создании и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске. По его условиям все троллейбусные линии Челябинска будут приведены в соответствии с современными нормами и правилами, город получит 168 инновационных полностью низкопольных троллейбусов (часть из них с функцией автономного хода).

В июне 2022 года Холдинг СТМ объявил о начале производства колесного городского транспорта, представив троллейбус собственной конструкторской разработки «Синара-6254». Также летом 2022 года был презентован электробус «Синара-6253». Обе машины входят в одно семейство городского колесного транспорта и отвечают всем современным требованиям: салон оборудован USB-слотами для зарядки мобильных устройств, системами информирования, откидной аппарелью (для маломобильных групп населения), дополнительным освещением, а также климатическими системами, обеспечивающими комфортную температуру внутри салона вне зависимости от времени года. Современная система управления электродвигателем обеспечивает максимальную общую энергоэффективность троллейбуса в среднем на 15% выше, чем у аналогов. Количество посадочных мест в салоне увеличено до 37, расширенные дверные проемы (1400 миллиметров по каркасу) гарантируют комфортную и быструю посадку и высадку пассажиров, включая маломобильные группы населения. Для них также предусмотрена функция книлинга – возможность наклона корпуса машины на остановках.

В октябре 2022 года «Синара» приступила к модернизации троллейбусной инфраструктуры в Челябинске

Также, помимо модернизации контактной сети города, будут реконструированы два депо, осуществлен капитальный ремонт трех действующих подстанций и строительство еще трех. Будут построены новые троллейбусные линии в Северо-Западном и других районах города, в том числе по улицам Кузнецова и Артиллерийской.