Предприниматели и чиновники Челябинской области рассказали об уроках, которые извлекли во время кризиса

Пандемия коронавируса изменила все процессы в экономической, социальной и деловой жизни Челябинской области. Опытом, который удалось извлечь из текущей ситуации, обменялись южноуральские чиновники и бизнесмены, общественники и финансисты 31 июня на площадке Южно-Уральской торгово-промышленной палаты.

«Пришлось осваивать «с колес» цифровые средства коммуникации – появился резерв времени, который мы направили на выполнение прямых рабочих обязанностей, на взаимодействие с новыми клиентами. На сегодняшний день отрасль чувствует себя достаточно хорошо», – от лица юридического сообщества выступил председатель комитета ЮУТПП по правовой поддержке предпринимательства, председатель Коллегии адвокатов Челябинской области «Экономическая» Андрей Коршунов.

Как сообщила пресс-служба Южно-Уральской ТПП, на уверенную «четверку» состояние рынка грузоперевозок оценил представитель транспортной компании ООО «ТРАСКО», заместитель председателя комитета ЮУТПП по транспорту и логистике Павел Масленников:

«С точки зрения взаимодействия с клиентами – внутренними и внешними – у нас не поменялось ничего, мы были готовы к «удаленке». Конечно, с апреля ситуация на рынке перевозок несколько изменилась, но катастрофического спада мы не наблюдаем, например, когда снизилась пропускная способность погранперехода Забайкальск-Манчжурия (Китай) с 200 автомобилей в сутки до 10, мы в срочном порядке организовали сервис по доставке сборных грузов из Китая сборными контейнерами».

Благодаря изменениям на рынке труда у многих предпринимателей появилась возможность найма высококлассных специалистов, которые раньше были заняты в других секторах экономики за более высокую заработную плату. Об этом на примере своей компании рассказал генеральный директор ТД «СантехУрал» Сергей Ермаков:

«Профессионалов сейчас нанять гораздо проще, чем обычных разнорабочих. Поэтому работников, добровольно покинувших компанию, мы легко заменили на более эффективных специалистов. На сегодняшний день я очень доволен новой командой».

Кроме того, пандемия научила предпринимателей новым стратегиям в инвестиционной политике.

«Еще до объявления режима пандемии нами было принято решение максимально прекратить ремонты, закупки, кроме текущих затрат, и направить все средства на погашение кредитов и создать какие-то резервы, чтобы к ситуации с закрытием подойти с минимальными потерями. По большей части бизнесов это удалось», – сообщил директор горнолыжного комплекса «Егоза» Эрнест Онищенко.

«Хотели в конце года открыть новую клинику, приобрести дорогостоящее оборудование, но пока отложили эти планы, потому что не знаем, будет ли вторая волна. Вместо этого решили сохранить деньги на счетах, чтобы выдавать зарплаты, и примерно в три раза увеличили складские запасы», – рассказал директор ООО «Центральная стоматология», председатель комитета ЮУТПП по развитию рынка услуг и производства в сфере здравоохранения Владимир Путков.

Остаться на плаву и сформировать некую подушку безопасности предпринимателям помогли государственные меры поддержки МСБ: субсидии на выплату заработных плат, кредиты под 2%. Однако воспользоваться льготами смогли далеко не все – компании, не попавшие в перечень наиболее пострадавших отраслей, сегодня близки к катастрофе.

«Наш медицинский центр специализируется на амбулаторно-поликлинических услугах населению. Из-за строгого режима самоизоляции и запрета плановой медпомощи обороты упали в три раза. Учитывая, что около 60% выручки идет на заработную плату сотрудников, убытки по фонду оплаты труда колоссальные. Плюс – расходы на СИЗы и аренду, которые частная медицина платит из своего кармана», – отметил представитель МЦ «Добрый доктор» Максим Шумков.

По мнению генерального директора «Продовольственной корпорации Челябинской области», председателя комитета ЮУТПП по развитию предпринимательства, работе с предприятиями МСБ Ирины Новиковой, чтобы избежать гибели многих компаний, руководителям необходимо подстраховаться и скорректировать системы оплаты труда на своих предприятиях: «Да, нельзя ущемлять работника, но, с другой стороны, трудовой договор – это всегда две стороны: работодатель и наемник, и нельзя убивать одного в пользу другого».

Полезные уроки из пандемии извлекли и региональные чиновники.

«Мы столкнулись с появлением нового вида человека – Хомо Конфузус – «Человек растерянный». Многие не представляли, что надо делать в такой ситуации, когда все может измениться сиюсекундно. Мы должны не бояться этого, воспитывать в себе компетенцию к изменениям, во всем пытаться найти плюсы. Тогда никакая волна никакого кризиса нам не страшна», – заявил заместитель главы Челябинска по экономическому развитию и инвестициям Олег Извеков.

Что точно получилось – власть стала более оперативной, мобильной и открытой. Все решения принимаются в тесном взаимодействии с бизнес-объединениями, общественностью, банковским сообществом.

«За весь прошлый год у нас было всего 10 законодательных инициатив. За период пандемии – вы сами свидетели и участники законотворческого процесса – мы инициировали 12 изменений в действующее региональное законодательство, не говоря о нормативно-правовых актах Челябинской области, которые также активно реализовывались в этот период», – отметила министр экономического развития региона Наталья Лугачева.

Активную позицию Минэкономразвития, правительства, бизнес-объединений, в том числе Южно-Уральской ТПП, самих предпринимателей поддержала управляющий Отделением по Челябинской области Уральского главного управления Банка России Елена Федина. Рабочее взаимодействие между банковской системой и региональными структурами она отметила как одну из стратегий, которые необходимо продолжать поддерживать и дальше.

«За тот период банками было рассмотрено больше 8 тысяч заявок от малого и среднего бизнеса, примерно столько же от физических лиц, объем льготного кредитования, который был предоставлен – более 2,1 миллиардов рублей, реструктурировано кредитов предприятиям МСБ на сумму более 10 миллиардов рублей. Было приятно слышать, когда предприниматели говорили, что эти меры поддержки дошли и оказали своевременную помощь бизнесу».

Итоги встречи подвела вице-президент Торгово-промышленной палаты России Елена Дыбова. По ее мнению, Челябинская область оказалась в более выигрышном положении по сравнению со многими регионами страны, поскольку обладает высоким инвестиционным и промышленным потенциалом.

«Для большинства эта пандемия обрушилась как «цунами»: даже прибыльный и успешный бизнес остановился в один момент, никто не был готов к такому повороту событий. Значительная часть предпринимателей осознали, что они не могут резко адаптироваться к новым цифровым процессам, из-за чего потеряли время и были вынуждены использовать значительные ресурсы для их выстраивания в кризисный период. Пандемия четко продемонстрировала тот факт, что слишком много административной нагрузки, административных обязательств у малого и среднего бизнеса в России. Только по Пенсионному фонду количество отчетов увеличилось с одного в 2016 году до 26! в 2020-м. У предпринимателей не остается времени и сил, чтобы работать над новыми моделями бизнеса, и этот перекос нужно точно убирать».

Участие в бизнес-конференции «Мои уроки пандемии» приняли также руководитель Центра поддержки предпринимательства Фонда развития предпринимательства Челябинской области – «Территория бизнеса» Ольга Третьякова, старший государственный налоговый инспектор отдела налогообложения юридических лиц УФНС по Челябинской области Ольга Журавлева, региональный уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Гончаров.

Вице-президент ЮУТПП Сергей Ермаков заверил, что подобные встречи будут проводиться на площадке палаты регулярно, чтобы наращивать межведомственное взаимодействие и своевременно информировать бизнес о любых мерах поддержки.