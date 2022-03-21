Предпринимателям Челябинской области помогут в продвижении региональных брендов

Предпринимателям Челябинской области окажут помощь в продвижении местных брендов. Об этом в ходе обучающего семинара рассказала заместитель главы Минэкономразвития Челябинской области Елена Раевская, передаёт пресс-служба ведомства. Опора на региональную составляющую в маркетинговой политике позволит челябинским компаниям увеличить рынок сбыта: представить свою продукцию в соседних регионах или даже выйти на всероссийский уровень.

«Мы готовы проводить адресную работу с организациями и оказывать необходимую поддержку для регистрации наименования места происхождения товара или географического указания», - сообщила замминистра.

Обучающий семинар «Региональный бренд как средство продвижения местной продукции» был организован по инициативе областного правительства и сенаторов России Олега Цепкина и Маргариты Павловой. По мнению Олега Цепкина, создание региональных брендов особенно актуально в условиях санкционных ограничений, когда требуются оперативные действия для решения вопроса импортозамещения.

За подробной консультацией по вопросу регистрации бренда предприниматели могут обратиться в Центр интеллектуальной собственности Южно-Уральской торгово-промышленной палаты (номер телефона 264-78-22). Как зарегистрировать наименование места происхождения товара или географическое указание, расскажут также в Центре «Мой бизнес» (214-06-07) и Минэкономразвития Челябинской области (263-12-22).