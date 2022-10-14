Предприятия Челябинской области переформатируют свои производства под нужды армии

Предприятия Челябинской области переходят в режим регионального мобилизационного задания, активно включаясь в работу по обеспечению мобилизованных всем необходимым: специальной одеждой, оборудованием, снаряжением, амуницией.

Как сообщает минпром области, в настоящее время список необходимый вещей для мобилизованных региона насчитывает около 40 позиций: перчатки, спальные мешки, коврики туристические, палатки, шапки, носки, рюкзаки, куртки, термобелье, сапоги, тепловые пушки, кровати, аптечки и т.д. О готовности в кратчайшие сроки переформатировать производство под нужды мобилизации заявили более чем от 20 производств области.

Обувная фабрика «Юничел» изготавливает теплые сапоги для мобилизованных и начала шить берцы, приближенные к армейским стандартам. Размерная линейка дополняется большими размерами до 48 включительно. «Переговоры с поставщиками специального сырья и комплектующих для армейской обуви уже ведутся. Мы максимально стремимся сделать все, чтобы эта обувь была износостойкой, комфортной и тёплой», - сообщают на фабрике.

«Кусинская обувная компания», которая давно специализируется на выпуске армейской обуви, наращивает объёмы производства. «Спрос сейчас очень высокий на специальную обувь, которая может быть использована в военно-полевых условиях. Заказов поступает очень много, в связи с чем наращиваем объемы производства. Армейских моделей обуви не так много, все они отшиваются по ГОСТу», - уточнил владелец фабрики Владимир Боярышев.

«Уфалейский трикотаж» получил заказ на изготовление одной тысячи спальных мешков для военнослужащих, но коллектив намерен выполнить работу досрочно – уже к началу ноября. Раньше на предприятии не выпускали данный вид изделий, но сумели в сжатый срок наладить производство. «Это довольно непростое изделие, которое требует много труда и большого количества материалов. Но в данном случае главное для нас - оказать реальную помощь нашим ребятам, которые выполняют свой долг по защите Родины, - говорит директор ООО «Уфалейский трикотаж» Алёна Башина.

Она уточнила, что изделия уфалейской фабрики выдержат заморозки до минус 20 градусов. Спальники будут эргономичными и легкими. Предприятие успело приобрести сырье для пошива. «Надеюсь, что спальные мешки, изготовленные в ООО «Уфалейский трикотаж», согреют наших военнослужащих в холодное время, которое уже наступает. Вместе мы победим!», - подчеркнула Башина.

Швейная фабрика ООО ТД «Полимер» в поселке Роза (Коркинский район) также начала шить спальники. Первые экземпляры спальников уже готовы. Они выдерживают температуру до минус 30 градусов и имеют большие размеры. Также при их производстве используется водоотталкивающий материал. Для большего комфорта мешки стягиваются вшитыми стропами, они заменяют чехол. На создание спальника уходит около двух часов, но со временем процесс ускорят. В данный момент на одном этаже предприятия идёт ремонт. По его окончании количество рабочих мест увеличат. В зависимости от потребностей региона, компания планирует отшивать до 300 спальников ежемесячно.

На Миасской швейной фабрике, где производят чехлы для бронежилетов, рейдовые рюкзаки, патрульные ранцы, укрытия, шатры, намерены увеличить штат работников, поскольку объемы производства продукции в последнее время возросли. Уже объявлен срочный набор сотрудников - операторов швейного оборудования, швей, подсобных рабочих и лаборантов. «Обучение, финансовая поддержка по программе адаптации гарантирована. Официальное трудоустройство, гарантия выплаты заработной платы», - говорится на сайте швейной фабрики в Миассе.

Кременкульская Трикотажная фабрика «ЯН» в короткие сроки нарастила объёмы производства термобелья из мягкого трикотажа (95% хлопок и 5% лайкра). Мощности предприятия рассчитаны на выпуск 12-14 тысяч пар в месяц. Руководство компании уже увеличило численность бригады, чтобы нарастить ежемесячные объёмы выпуска до 15 тысяч пар. На этой неделе по контракту уже отгружены первые 100 комплектов, на следующей неделе – еще сто. При этом с начала частичной мобилизации фабрика «ЯН», продолжая выполнять свои обязательства по ранее заключённым контрактам, активно сотрудничает с волонтерскими организациями, собирающими вещи на нужды мобилизованных. За сентябрь-октябрь 2022 года волонтёрам передано около пяти тысяч пар термобелья.

Напомним, 11 октября губернатор Алексей Текслер обсудил с руководителями предприятий вопросы реализации мобилизационных задач. В нем приняли участие руководители компаний, которые уже сегодня переформатировали производство под нужды армии.