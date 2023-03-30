30.03.2023
«Малахитовая дипломатия» от Людмилы Будриной
30.03.2023
На трассе Орск-Челябинск обрушился мост, водителей просят отказаться от поездок
29.03.2023
ГРЦ Макеева начинает подтверждение ключевых технологий ракеты-носителя КОРОНА
29.03.2023
В Челябинске в ДТП пострадали двое подростков на электросамокате
29.03.2023
Анонсы событий и мероприятий на 30 марта (18+)
29.03.2023
Пока – с «холодным» асфальтом: в Челябинске идет ямочный ремонт
Профлидеры предприятий Челябинской области провели совещание по охране труда на площадке ММК
Муниципалитеты Челябинской области получили 44 школьных автобуса и 21 автомобиль для больниц
29.03.2023
Посевная в Челябинской области может начаться раньше на неделю
29.03.2023
Подснежник, бабочки и оса: весна на Таганае бьет собственные рекорды
29.03.2023
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023