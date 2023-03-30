Профлидеры предприятий Челябинской области провели совещание по охране труда на площадке ММК

Профлидеры предприятий Челябинской области провели совещание по охране труда на промплощадке ММК.

С первого сентября текущего года в стране изменится порядок выдачи средств индивидуальной защиты (вступит в силу новый приказ Минтруда РФ №766н). Работодатели будут сами разрабатывать нормы выдачи работникам СИЗ и смывающих средств. У актива областной организации Горно-металлургического профсоюза России (ГМПР) сейчас повышенное внимание к вопросам обеспечения СИЗ, и это задало тему визита на ММК.

На промплощадку комбината съехались члены областного комитета ГМПР – профлидеры предприятий горно-металлургического комплекса Челябинска, Магнитогорска, Аши, Сатки, Златоуста, Кыштыма, Карабаша, Верхнего Уфалея, Вишневогорска, Нагайбакского и Увельского районов, председатель областной организации ГМПР Юрий Горанов.

Участники встречи посетили сортовой цех стана 170 и доменный цех – познакомились с производством, условиями труда работников. Специально заехали на склад спецодежды «Объединенной сервисной компании» – предприятия Группы ММК, где им рассказали, как работников обеспечивают спецодеждой, где заказывают, как ремонтируют и чистят.

Действующую систему выдачи СИЗ презентовала представитель работодателя «Объединенной сервисной компании» – специалист по охране труда Наталья Сорокина, которая отметила, что снижения норм выдачи в компании с первого сентября не планируется.

Затем гостей познакомили с особенностями работы уполномоченных профсоюза по охране труда на промплощадке ММК - ими поделился победитель областного конкурса уполномоченных ГМПР, председатель комиссии по охране труда «ОСК» Евгений Володин.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», по итогам встречи участники сформулировали рекомендации для профсоюза и работодателей. Главный посыл – закреплять действующие сегодня нормы выдачи СИЗ в виде приложений к коллективным договорам.