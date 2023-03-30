Профсоюзы Челябинской области: «Проблему работников Wildberries можно решить только за столом переговоров»

Профсоюзы Челябинской области предлагают решить проблему работников Wildberries за столом переговоров.

Обращение от представителя сотрудников сети направлено лично генеральному директору ООО «Вайлдберриз» Татьяне Бакальчук. Профсоюзы предлагают обсудить урегулирование конфликтной ситуации, связанной с оплатой труда сотрудников, необоснованными штрафами и другими условиями работы менеджеров пунктов выдачи заказов.

Федерация профсоюзов Челябинской области направила письмо Татьяне Бакальчук с предложением провести совместную встречу профсоюзной стороны с представителями компании. Предполагается, что в формате диалога удастся урегулировать конфликтную ситуацию. Поводом для обращения стало создание в компании профсоюзной организации, которая входит состав Федерации профсоюзов.

«Только конструктивный разговор за столом переговоров позволит снизить социальную напряженность, предотвратить разрастание конфликта. Для полного решения проблемы необходим системный подход – а он возможен, только если у работников есть представительный орган – профсоюз, – подчеркивает председатель Федерации профсоюзов Челябинской области Олег Екимов. – Уверен, накопленный опыт Федерации профсоюзов в сфере социально-трудовых отношений позволит разрешить возникшую напряженность и выработать меры, способствующие урегулированию сложных ситуаций в будущем».

Руководство Wildberries уже дает понять, что позиция профсоюза услышана – сотрудники сообщают, что компания запустила опрос среди менеджеров пунктов выдачи заказов по типу анкеты, с помощью которой уже несколько недель мониторит конфликтную ситуацию профсоюзная сторона.

Судя по теме вопросов, компания серьезно озаботилась улучшениями условий работы менеджеров ПВЗ, рассматривает снижение штрафов и признает нехватку прямой коммуникации между работниками и руководством. Однако результатом этих шагов должно быть реальное удовлетворение запросов коллектива Wildberries. Этому может поспособствовать только живая встреча, которую и предлагает Федерация профсоюзов.

Напомним, в Челябинской области работники пунктов выдачи заказов Wildberries создали профсоюзную организацию. Одна из главных задач – объединить сотрудников сети из разных городов России. Работники передали в Федерацию профсоюзов многочисленные жалобы на условия труда в пунктах выдачи. Все они рассмотрены профсоюзными юристами, на основе жалоб направлено заявление в прокуратуру о проведении проверки по выявленным нарушениям, отмечает официальный телеграм-канал Федерации профсоюзов Челябинской области.