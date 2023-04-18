Промышленность Челябинской области оперативно отреагировала на требования армии

Промышленность Челябинской области оперативно и ответственно отреагировала на возросшие потребности Вооруженных сил РФ и требования к выпускаемой военной продукции – за 2022 год в регионе в четыре раза выросло количество предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по содействию промышленным предприятиям региона в выполнении гособоронзаказа.

«Для всех очевидно, что специальная военная операция потребовала коренной перестройки работы оборонно-промышленного комплекса, - отметил глава региона. - В нашей области это видно по статистике – с начала 2022 года количество предприятий, выполняющих гособоронзаказ, выросло в четыре раза».

По словам губернатора, южноуральские промышленники «оперативно и ответственно отреагировали на возросшие требования армии». Профильные предприятия в сжатые сроки скорректировали темпы выпуска продукции и номенклатуру изделий.

Алексей Текслер привел в пример Челябинский тракторный завод (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в корпорацию «Ростех») и копейский завод «Пластмасс» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» – управляющей организации НПК «Техмаш» госкорпорации «Ростех»), занятые в выпуске продукции ОПК. Оба предприятия в феврале посетил министр промышленности Денис Мантуров.

Вице-премьер отметил, что в работе отечественного оборонно-промышленного комплекса ЧТЗ играет важную роль, ведь это предприятие полного цикла, со своим литейным и инструментальным производством, кузницей, цехом механобработки и собственным конструкторским бюро по двигателям.

На ЧТЗ выпускают и совершенствуют дизельные двигатели для бронетанковой техники, а также производят запасные части к силовым агрегатам. Челябинскими двигателями оснащены танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки («Акация», «Мста-С», «Коалиция» и другие).

«Предприятие в 2022 году в срок исполнило обязательства по выполнению гособоронзаказа, а в этом году у ЧТЗ – амбициознейшие планы», - подчеркнул Денис Мантуров.

Как уточнил директор по особым поручениям АО «Концерн Уралвагонзавод» Игорь Мешков, ЧТЗ еще в начале декабря 2022 года выполнил все поставленные Министерством обороны России задачи по прямым поставкам продукции. «Такого результата предприятию удалось добиться благодаря административно-финансовой поддержке со стороны губернатора и руководства Челябинской области и грамотной экономической и кадровой политике, проводимой на заводе», - подчеркнул Игорь Мешков.

На производственных площадках предприятия развернута активная работа по техперевооружению: утверждена программа запуска нового оборудования, ведется его закупка. Также ведется реконструкция имеющегося станочного парка.

На копейском заводе «Пластмасс» производят боеприпасы для ствольной артиллерии, некоторые виды авиационных средств поражения, а также промышленные взрывчатые материалы. В 2022 году в рамках господдержки предприятие первым получило государственные субсидии на модернизацию производства и внедрение отечественного программного обеспечения.

«Завод успешно справляется с задачами, поставленными в рамках выполнения гособоронзаказа – все выполняется в срок с обеспечением ритмичности поставок специальной продукции, - отметил Денис Мантуров. - Также на предприятии сейчас реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе по расширению производственных мощностей и техническому перевооружению ряда участков изготовления».

А в марте ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК Челябинской области проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На южноуральских предприятиях реализуются проекты по модернизации и расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда. «Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз», - отметили в Минобороны.

Сергей Шойгу поставил задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с графиками выполнения гособоронзаказа.

Предприятиям ОПК, чтобы и в дальнейшем справляться с новыми вызовами и решать поставленные амбициозные задачи, нужны молодые квалифицированные специалисты. В Челябинской области предметно занимаются решением кадрового вопроса. Так, ЧТЗ активно работает над привлечением новых кадров из числа студентов и учащихся технических вузов и училищ. Это хороший карьерный старт, а работа завода в этом направлении поддерживается непосредственно губернатором Челябинской области.

Региональный оперативный штаб и в дальнейшем будет в постоянном режиме мониторить ситуацию с кадрами и помогать предприятиям. При этом будут учитываться требования и потребности, зафиксированные в перечнях Минпромторга России и поручениях президента. «Речь идет, в первую очередь, о строительстве, реконструкции и техническом перевооружении производственных мощностей. Задачи, которые стоят перед ОПК – кратное увеличение объемов производства. И одна из главных проблем – нехватка квалифицированных рабочих кадров», – сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в разы выросли не только запрашиваемые объемы продукции, но и требования к гособоронзаказу. «Это налагает на нас с вами особую ответственность и масштабирует задачу обеспечить стабильную работу наших предприятий», - резюмировал глава региона.

Напомним, оперативный штаб создан в России по поручению президента Владимира Путина для обеспечения устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса и стабильного исполнения государственного оборонного заказа. В субъектах созданы свои региональные штабы.