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Алексей Текслер
Денис Мантуров
Сергей Шойгу
Экономика
18.04.2023 10:01
Фото: Пресс-службы Губернатора, Минобороны, Минпромторга

Промышленность Челябинской области оперативно отреагировала на требования армии

Промышленность Челябинской области оперативно и ответственно отреагировала на возросшие потребности Вооруженных сил РФ и требования к выпускаемой военной продукции – за 2022 год в регионе в четыре раза выросло количество предприятий, которые выполняют государственный оборонный заказ. Об этом сообщил губернатор Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по содействию промышленным предприятиям региона в выполнении гособоронзаказа.

«Для всех очевидно, что специальная военная операция потребовала коренной перестройки работы оборонно-промышленного комплекса, - отметил глава региона. - В нашей области это видно по статистике – с начала 2022 года количество предприятий, выполняющих гособоронзаказ, выросло в четыре раза».

По словам губернатора, южноуральские промышленники «оперативно и ответственно отреагировали на возросшие требования армии». Профильные предприятия в сжатые сроки скорректировали темпы выпуска продукции и номенклатуру изделий.

Алексей Текслер привел в пример Челябинский тракторный завод (в составе концерна «Уралвагонзавод» входит в корпорацию «Ростех») и копейский завод «Пластмасс» (входит в контур управления холдинга «Технодинамика» – управляющей организации НПК «Техмаш» госкорпорации «Ростех»), занятые в выпуске продукции ОПК. Оба предприятия в феврале посетил министр промышленности Денис Мантуров.

Вице-премьер отметил, что в работе отечественного оборонно-промышленного комплекса ЧТЗ играет важную роль, ведь это предприятие полного цикла, со своим литейным и инструментальным производством, кузницей, цехом механобработки и собственным конструкторским бюро по двигателям.

На ЧТЗ выпускают и совершенствуют дизельные двигатели для бронетанковой техники, а также производят запасные части к силовым агрегатам. Челябинскими двигателями оснащены танки Т-72, Т-90, Т-14, БМПТ «Терминатор», артиллерийские самоходные установки («Акация», «Мста-С», «Коалиция» и другие).

«Предприятие в 2022 году в срок исполнило обязательства по выполнению гособоронзаказа, а в этом году у ЧТЗ – амбициознейшие планы», - подчеркнул Денис Мантуров.

Как уточнил директор по особым поручениям АО «Концерн Уралвагонзавод» Игорь Мешков, ЧТЗ еще в начале декабря 2022 года выполнил все поставленные Министерством обороны России задачи по прямым поставкам продукции. «Такого результата предприятию удалось добиться благодаря административно-финансовой поддержке со стороны губернатора и руководства Челябинской области и грамотной экономической и кадровой политике, проводимой на заводе», - подчеркнул Игорь Мешков.

На производственных площадках предприятия развернута активная работа по техперевооружению: утверждена программа запуска нового оборудования, ведется его закупка. Также ведется реконструкция имеющегося станочного парка.

На копейском заводе «Пластмасс» производят боеприпасы для ствольной артиллерии, некоторые виды авиационных средств поражения, а также промышленные взрывчатые материалы. В 2022 году в рамках господдержки предприятие первым получило государственные субсидии на модернизацию производства и внедрение отечественного программного обеспечения.

«Завод успешно справляется с задачами, поставленными в рамках выполнения гособоронзаказа – все выполняется в срок с обеспечением ритмичности поставок специальной продукции, - отметил Денис Мантуров. - Также на предприятии сейчас реализуется ряд инвестиционных проектов, в том числе по расширению производственных мощностей и техническому перевооружению ряда участков изготовления».

А в марте ход выполнения гособоронзаказа на предприятиях ОПК Челябинской области проверил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На южноуральских предприятиях реализуются проекты по модернизации и расширению производственных мощностей, а также повышению производительности труда. «Реализация данных проектов уже позволила предприятиям в несколько раз увеличить выпуск боеприпасов для обеспечения потребности российских войск, а до конца текущего года производство отдельных образцов продукции вырастет в 7-8 раз», - отметили в Минобороны.

Сергей Шойгу поставил задачи по дальнейшему наращиванию производства всей номенклатуры выпускаемой продукции в соответствии с графиками выполнения гособоронзаказа.

Предприятиям ОПК, чтобы и в дальнейшем справляться с новыми вызовами и решать поставленные амбициозные задачи, нужны молодые квалифицированные специалисты. В Челябинской области предметно занимаются решением кадрового вопроса. Так, ЧТЗ активно работает над привлечением новых кадров из числа студентов и учащихся технических вузов и училищ. Это хороший карьерный старт, а работа завода в этом направлении поддерживается непосредственно губернатором Челябинской области.

Региональный оперативный штаб и в дальнейшем будет в постоянном режиме мониторить ситуацию с кадрами и помогать предприятиям. При этом будут учитываться требования и потребности, зафиксированные в перечнях Минпромторга России и поручениях президента. «Речь идет, в первую очередь, о строительстве, реконструкции и техническом перевооружении производственных мощностей. Задачи, которые стоят перед ОПК – кратное увеличение объемов производства. И одна из главных проблем – нехватка квалифицированных рабочих кадров», – сказал Алексей Текслер.

Губернатор отметил, что в разы выросли не только запрашиваемые объемы продукции, но и требования к гособоронзаказу. «Это налагает на нас с вами особую ответственность и масштабирует задачу обеспечить стабильную работу наших предприятий», - резюмировал глава региона.

Напомним, оперативный штаб создан в России по поручению президента Владимира Путина для обеспечения устойчивого развития оборонно-промышленного комплекса и стабильного исполнения государственного оборонного заказа. В субъектах созданы свои региональные штабы.

Автор: Любовь Юрина
экономика
оборонно-промышленный комплекс
ЧТЗ
Копейский завод «Пластмасс»
Алексей Текслер
Денис Мантуров
Сергей Шойгу
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В воскресенье в Челябинске и Магнитогорске пройдут пасхальные мероприятия (АФИША)

15.04.2023 16:57

Полицейские устроили облаву на мигрантов в теплицах Сосновского района

15.04.2023 15:37

Челябинцы могут выбрать территорию для благоустройства

15.04.2023 15:10

Участники потасовки в Магнитогорске: Никакого межнационального конфликта не было

15.04.2023 14:39

Южноуралец уехал на рыбалку и не вернулся

15.04.2023 14:27

Жители Западного проведут пасхальные выходные без воды

15.04.2023 11:46

В Пасху православные южноуральцы смогут получить частицу Благодатного огня из Иерусалима

15.04.2023 11:40

Долгожданный ремонт улицы Рождественского

15.04.2023 11:21

Полицейскими установлены и опрошены подростки, напавшие в Магнитогорске

15.04.2023 01:47

Микрорайоны поселка Западный вновь на выходные оставляют без воды

15.04.2023 00:17

Православные христиане готовятся встретить Пасху (расписание Богослужений)

14.04.2023 23:12

Анонсы событий и мероприятий на выходные (18+)

14.04.2023 21:30

У руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области появился шестой зам

14.04.2023 20:23

Назначен первый замминистра сельского хозяйства Челябинской области

14.04.2023 19:05

Спикер Александр Лазарев провел «Парламентский урок» и оценил проведенный ремонт в школе Златоуста

14.04.2023 18:49

Прокуратура и полиция проверяют информацию о нападении группы подростков на взрослых в Магнитогорске

14.04.2023 18:33

По факту падения мальчика с высоты в Миассе возбуждено уголовное дело

14.04.2023 18:08

В Челябинске закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту

14.04.2023 17:48

В выходные в Челябинской области местами дождь со снегом, порывистый ветер

14.04.2023 17:17

Сухой фонтан, зеленая «стена» и «метеоритный мотив»: вторая жизнь Сада камней

14.04.2023 16:46

Восемь мигрантов, доставленных в полицию с места убийства подростка в Челябинске, депортируют из России

14.04.2023 16:37

Магнитогорское Собрание встречает школьников в музее

14.04.2023 16:30

Полицейские задержали мигрантов, которые готовились сбывать героин в Челябинске

14.04.2023 16:11

В аэропорту Челябинска задержан седьмой подозреваемый в причастности к убийству подростка

14.04.2023 15:35

Юная челябинка покорила преподавателя ГИТИСа и стала ближе к мечте

14.04.2023 15:27

В Челябинске покажут «Личное» современное искусство

14.04.2023 15:08

Губернатор призвал южноуральцев быть осторожнее с огнём

14.04.2023 14:54

Джон Паркер: корпорации ВПК диктуют политику Соединённых Штатов

14.04.2023 13:29

В Кусинском районе проведут инвентаризацию всех колодцев после ЧП с девочкой

14.04.2023 13:14

Челябинский зоопарк переходит на летний режим работы

14.04.2023 12:52

Собственник здания из Миасса, с которого упал мальчик, на «крючке» прокуратуры

14.04.2023 12:44

«Единая Россия» проверила ход капремонта в миасской школе №28

14.04.2023 12:33

Челябинец сигнализировал властям о поломках на детской площадке арт-сквера

14.04.2023 12:18

Челябинские театралы увидят «Пигмалиона» в тенях

14.04.2023 11:54

Жители Челябинской области оплакивают погибших на реке Курасан лебедей

14.04.2023 11:45

Южноуральские школьники прошли проверку на финансовую грамотность

14.04.2023 11:23

В Челябинской области создадут реестр опасных для детей объектов

14.04.2023 10:51

В Челябинске продолжаются тотальные проверки мигрантов