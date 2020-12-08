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Публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2021 год признаны самыми массовыми в истории города

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Публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2021 год признаны самыми массовыми в истории города

Состоявшиеся вчера, седьмого декабря, публичные слушания по проекту бюджета Челябинска на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов признаны самыми массовыми в истории муниципалитета и городской думы.

Как сообщает пресс-служба думы Челябинска, в них приняли участие 370 человек. Для того чтобы - в условиях ограничений - обсудить главный финансовый документ южноуральской столицы с его жителями, депутаты внесли изменения в порядок проведения публичных слушаний.

Данное решение дало возможность провести слушания в дистанционном режиме с использованием видеоконференцсвязи. Несколько сотен человек наблюдали за ходом публичных слушаний по видеотрансляции через видеохостинг YouTube.

По словам председателя городской думы Челябинска Андрея Шмидта, для областного центра это уникальный опыт.

«Мы провели огромную подготовительную работу, где самым главным для нас было учесть интересы горожан и дать возможность каждому желающему в рамках регламента высказать свое мнение, предложение, задать вопрос, дать оценку бюджету города», - отметил Андрей Шмидт, поблагодарив всех горожан, принявших участие в публичных слушаниях.

Комментируя проект городского бюджета на предстоящие три года, председатель думы Челябинска подчеркнул, что несмотря на сложные экономические условия удалось сохранить основные направления бюджета южноуральской столицы.

В приоритете по-прежнему остаются выплаты заработной платы бюджетникам, реализация национальных проектов, строительство новых социальных объектов (школ и детских садов), благоустройство, развитие зеленого фонда, экология.

Напомним, в 2021 году доходы бюджета Челябинска предусмотрены в размере 13,2 миллиарда рублей, расходы – 14,3 миллиарда. Дефицит составит 1,1 миллиарда рублей.

Прошедший публичные слушания проект бюджета теперь ждет обсуждение на комиссиях челябинской думы, а 22-го декабря проект будет вынесен для принятия на 15-е заседание думы города.