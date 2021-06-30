Путин объяснил, почему морковь и картофель стали дороже бананов

Президент Российской Федерации Владимир Путин объяснил, почему овощи местных производителей стали стоить дороже привозных фруктов.

«Как так получилось, что бананы из Эквадора стали стоить дешевле, чем морковь из соседних областей?», - спросила президента Валентина Слепцова из Липецка в ходе «прямой линии» 30 июня.

«Сегодня мировые индексы на продукты питания находятся на самой высокой планке за последние 10 лет. Это общемировая тенденция», - пояснил Владимир Путин и рассказал, что обсуждал эту тему с правительством. Был принят ряд решений по сдерживанию цен.

«В целом государство обращает на это внимание, может, иногда несвоевременно», - подчеркнул президент.

По словам Владимира Путина, овощей и фруктов пока производится в России в недостаточном количестве.

По мясу и курице таких проблем нет, их производят достаточно.

По зерну приняты определенные решения, которые позволяют сдерживать цены на хлебобулочные изделия внутри страны.

«Меры регулирования применяются и дают эффект. Но, к сожалению, не по всем группам товаров. Будем дальше работать», - подчеркнул Владимир Путин.

Напомним, ранее жители Челябинской области также возмущались резким ростом цен на овощи и просили представителей властей объяснить им, с чем связан такой скачок.