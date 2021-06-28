28.06.2021
Тонут и выпадают из окон: в Челябинской области участились случаи гибели детей
28.06.2021
Знакомые попросили: челябинка отвезла в колонию посылку с наркотиком
28.06.2021
Программа операционной трансформации ЧЦЗ решает экологические проблемы Челябинска
28.06.2021
Челябинки взяли огромные кредиты, чтобы перевести деньги аферистам
28.06.2021
В Челябинске на пит-стоп остановились участники международного ралли «Шелковый путь»
28.06.2021
В Каслях сотрудник колонии помог сбежать заключенному
Южноуральцы просят объяснить, почему наши морковь и свекла стали намного дороже бананов
В Локомотивном, где жители уже больше недели без воды, новые аварии на водоводе
27.06.2021
Министр: Никто в Локомотивном не понимает, как осуществлять водоснабжение города
25.06.2021
Горожане предлагают чиновникам Челябинска лично сесть за руль ночью и протестировать «островки безопасности»
24.06.2021
Заставят ли студентов и абитуриентов в Челябинской области прививаться от ковида?
23.06.2021
Эксперт: «Островки безопасности» на Комсомольском проспекте появились без проекта
23.06.2021