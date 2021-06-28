Южноуральцы просят объяснить, почему наши морковь и свекла стали намного дороже бананов

Жители Челябинской области возмущены резким ростом цен на овощи и просят представителей властей объяснить им, с чем связан такой скачок.

«Объяснит кто-нибудь может, чем обоснован рост цен на свеклу, морковь, картофель, сахар, масло растительное, гречку!? Масло растительное год назад стоило 75 рублей, сейчас 145? Морковь, свекла 120 рублей килограмм! Откуда их привозят? С другой планеты???», - задает губернатору вопросы Екатерина Медведева в группе «А. Л. Текслер, ПОМОГИ!» ВКонтакте.

«Дыня и арбуз даже дешевле морковки и свеклы», - констатирует Елена Мушина. «Картоха дороже бананов», - подмечает Евгений Пискунов.

И аналогичные недоумения по ценам возникают у всех, кто приходит в магазин за овощами. Свеклу с морковкой позолотили?

Жители возмущаются при таких ценах обычный борщ становится для простых граждан деликатесом. Да и «шуба» на селедочку будет слишком дорогой.

«Сейчас обычный борщ станет не повседневным блюдом, а деликатесом по праздникам. И это уже вообще не смешно! Зато чиновники отчитываются, что роста цен нет», - пишет Анастасия Попова. При этом, согласно статистике, зарплата растет быстрее, чем цены на продукты питания. Но обычный поход в магазин разбивает все эти заверения в пух и прах.

Южноуральцы интересуются у властей, почему произошел такой всплеск цен на овощи, и очень хотят получить ответ на свой вопрос.