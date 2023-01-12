12.01.2023
Актер Дмитрий Нагиев пожертвовал 200 миллионов рублей на поддержку СВО
12.01.2023
Количество ДТП на полигоне ЮУЖД в 2022 году снизилось в 1,6 раза
12.01.2023
Работники ЧЦЗ смогут круглосуточно получать средства индивидуальной защиты через вендинговые аппараты
12.01.2023
Задержала ФСБ: директора фирмы, заказавшего вырубку леса на девять миллионов рублей, оставили на свободе
12.01.2023
Бизнес-омбудсмен Челябинской области предупредил о снятии моратория на проверки онлайн-касс
12.01.2023
Нагрудные знаки «За службу в особых условиях» вручили полицейским Челябинской области
Работники ЧЦЗ смогут круглосуточно получать средства индивидуальной защиты через вендинговые аппараты
11.01.2023
Названы лучшие молодые сотрудники Челябинского цинкового завода
27.12.2022
Металлурги ЧЦЗ исполнили новогодние желания воспитанников Центра помощи детям в Карабаше
16.12.2022
Молодые металлурги ЧЦЗ поделились с коллегами опытом предотвращения профессионального выгорания
16.11.2022
Сборная УГМК и ЧЦЗ стала победителем II Кубка по рационализации и производительности
Ученики замерзают в школе Юрюзани и отправлены на дистант
12.01.2023
В Челябинской области из-за сообщений о минировании были задержаны три поезда
11.01.2023
Правительство Челябинской области обжалует арест 131 квартиры, полученной в дар от АИРа
10.01.2023
Челябинская область сыграет в интеллектуальный квиз в день 120-летия Курчатова
10.01.2023
Страховые пенсии южноуральцев увеличились с первого января
10.01.2023