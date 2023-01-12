Работники ЧЦЗ смогут круглосуточно получать средства индивидуальной защиты через вендинговые аппараты

В цехе «Комплекс электролиза цинка» Челябинского цинкового завода в круглосуточном режиме начали работу вендинговые аппараты по выдаче средств индивидуальной защиты работникам предприятия.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в отделе по связям с общественностью АО «Челябинский цинковый завод», теперь сотруднику достаточно просто приложить свой заводской пропуск к дисплею аппарата, после чего система сама идентифицирует личность и аппарат выдает запрашиваемые позиции в рамках установленного месячного лимита. Информация о предоставленных средствах индивидуальной защиты автоматически вносится в личную электронную карточку сотрудника. Это позволяет вести точный учет по каждой смене, каждому работнику и каждой единице загруженных средств – защитных очков, перчаток, рукавиц и респираторов. Рядом с вендинговыми аппаратами по выдаче установлен и аппарат-утилизатор, в который помещаются использованные средства защиты.

По словам ведущего специалиста отдела охраны труда и промышленной безопасности АО «ЧЦЗ» Сергея Костеренко, с внедрением данной автоматизированной системы существенно упростился весь процесс выдачи средств индивидуальной защиты. Ранее они выдавались работникам непосредственно в цехах под роспись на основании утвержденных заводом норм. Процесс был неудобен, а из-за необходимости оформления документации отнимал много времени и сил. Теперь эта работа переложена на вендинговые аппараты. Уже до конца 2023 года вендинговые аппараты появятся еще в девяти цехах Челябинского цинкового завода.