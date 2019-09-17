«Равис» покоряет Екатеринбург
Экономика
Сегодня, 13:35

Агрохолдинг «Равис» (Челябинская область) - один из крупнейших производителей и переработчиков мяса птицы России - вместе с другими успешными южноуральскими предприятиями представляет свою продукцию на IX межрегиональной агропромышленной выставке Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

Ассортимент у компании «Равис» широкий. Здесь и различные полуфабрикаты, и всевозможные колбасы (в том числе Халяль), и сосиски, и сардельки, и копченая курочка, и деликатесы (например, карпаччо).

Гости выставки с интересом знакомятся с продукцией крупнейшего агрохолдинга УрФО, пробуют их на вкус (для всех желающих организована дегустация). В числе посетителей экспозиции и возглавивший официальную делегацию Южного Урала глава региона Алексей Текслер, которого с фирменной продукцией «Рависа» знакомит заместитель директора агрохолдинга по продажам Светлана Комарова.

Выставка на площадке МВЦ «Екатеринбург - ЭКСПО», официальное открытие которой состоялось сегодня, 17-го сентября, продлится до среды, 19-го сентября. В течение этих дней «Рависе» и другие предприятия Челябинской области (крупные холдинги, малый и средний бизнес) будут участвовать в конкурсах «Новый вид продукции», «Высокое качество продукции», «Научные разработки и инновации».
 

СПРАВКА

Компания «Равис» на рынке продуктов питания успешно работает уже больше 35-ти лет. В 2018-м году признана лучшей птицефабрикой мясного направления Челябинской области. На всероссийской выставке «Золотая осень-2018» предприятие завоевало двадцать золотых медалей.

Сегодня агрохолдинг объединяет десять сельскохозяйственных предприятий (площадка для откорма бройлеров, племрепродукторы, свинопроизводство и сельхозпредприятия по области).

«Равис» является предприятием замкнутого цикла производства. Принцип «поле-прилавок» позволяет обеспечивать высокое качество и свежесть продукции, осуществлять поставки в сроки и контролировать ценообразование. Сегодня это самая развитая торговая сеть среди всех птицеводческих хозяйств России. Продукция поставляется во все уголки Челябинской области, а также в Свердловскую, Тюменскую, Курганскую области, Уфу, Оренбург и другие регионы страны.

«Равис» активно расширяет производство, наращивает экспортные поставки, ежегодно поставляет на региональный рынок новинки, реализует инвестиционные проекты.

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Теги
Равис
Алексей Текслер
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