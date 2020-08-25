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Решить мусорные проблемы в Челябинской области поможет государство

Экономика
Сегодня, 11:01
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В Челябинской области региональные операторы по обращению с твердыми коммунальными отходами получат от государства 213 миллионов рублей.

Благодаря федеральной субсудии южноуральские регоператоры компенсируют расходы, которые они понесли в результате возникшей из-за коронавируса неблагоприятной ситуации.

Как сообщает пресс-служба министерства экологии Челябинской области, вышеназванную сумму компании будут получать равными частями в течение трех месяцев. Первый транш субсидий уже получен.

На меры поддержки, направленные на обеспечение непрерывной деятельности в сфере обращения с ТКО, могут рассчитывать все регоператоры, соответствующие критериям, которые были утверждены областным правительством.

Ситуация с получением субсидий находится на личном контроле губернатора Челябинской области Алексея Текслера.

 

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