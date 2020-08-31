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РМК направит на социальные объекты Коркино почти 250 миллионов рублей

Экономика
Сегодня, 12:13
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Русская медная компания (АО «РМК») профинансирует ремонт детского сада, реконструкцию лыжной базы и строительство новых спортивных объектов в городе Коркино (Челябинская область).

Решение об инвестициях в развитие инфраструктуры города принял председатель Совета директоров РМК Игорь Алтушкин.

Как сообщает пресс-служба РМК, детский сад № 1 в Коркино признан аварийным и не работает уже четыре года. На капитальный ремонт учреждения компания направила 160 миллионов рублей.

Работы начнутся в сентябре, а завершится реконструкция в следующем году. Обновленное дошкольное учреждение сможет принимать около ста детей.

Второй объект - лыжная база «Березка», которая пользуется большой популярностью у коркинцев и жителей близлежащих городов, будет реконструирована и обновлена. Основные строительные работы на объекте планируется завершить к концу текущего года.

База была построена в 1974 году. С того времени ремонтов в помещении не проводилось. Русская медная компания вложит в проект 80 миллионов рублей, половину денежных средств – в 2020 году.

Благодаря финансовой помощи РМК уже в этом году на базе появится новый теплый корпус с современными помещениями для тренировок, душевыми и комнатами для хранения спортивного инвентаря.

Кроме того, предусмотрено благоустройство прилегающей территории - установка детских и спортивных площадок. Так, весной 2021-го года планируется строительство новой учебной лыжероллерной трассы для тренировок в весенне-летний период, что позволит базе работать круглогодично. Стройка не помешает всем желающим посещать базу для тренировок и занятий спортом.

Летом 2020 года в Коркино началось строительство самого крупного детского спортивного городка. На площади 1300 квадратных метров планируется установить безопасный игровой комплекс в виде крепости.

Открытие нового детского городка состоится в сентябре и будет приурочено к дню рождения Физкультурно-оздоровительного комплекса РМК.

СПРАВКА

В 2017 году РМК уже помогала с ремонтом детского сада №32 в городе Коркино. За один год строители полностью заменили в двухэтажном здании кровлю и перекрытия, утеплили фасад, провели сантехнические и электромонтажные работы, оборудовали все группы удобной современной мебелью, игрушками и развивающими материалами.

Также в рамках капитального ремонта на территории садика появились безопасные игровые и спортивные конструкции, навесы от солнца и дождя. Объем инвестиций составил 36 миллионов рублей.

В 2018-м году РМК открыла в Коркино современный физкультурно-оздоровительный комплекс. В здании ФОКа РМК размещаются зал для игровых видов спорта, залы дзюдо, бокса, фитнеса, а также тренажерный зал.

На открытой арене расположено поле для мини-футбола с искусственным газоном, беговые и велосипедные дорожки, трибуна на 250 мест, волейбольная площадка, а также детская игровая зона.

На строительство и оснащение ФОКа в Коркино РМК направила около 220 миллионов рублей.

Объект стал вторым капитальным спортивным сооружением, который компания открыла в Челябинской области.

В 2017-м году аналогичный многофункциональный спорткомплекс был построен в Карабаше, где работает градообразующее предприятие РМК «Карабашмедь».

Летом 2020-го года РМК открыла плавательный бассейн в селе Варна.

 

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