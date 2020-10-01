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«Россети Урал» приобретет электросетевой комплекс Сатки

Экономика
Сегодня, 10:57
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Компания «Россети Урал» (бренд ОАО «МРСК Урала») признана победителем в открытом муниципальном конкурсе по продаже объектов муниципальной собственности с земельными участками – объектов электросетевого хозяйства, находящихся в собственности Саткинского городского поселения и Саткинского муниципального района. Конкурс проводило Управление земельными и имущественными отношениями Администрации Саткинского муниципального района.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе Челябэнерго, для участия в конкурсе компания «Россети Урал» подтвердила свою состоятельность в качестве организации, имеющей возможность технического обслуживания объектов энергетики, предоставив данные о квалификации персонала, опыте работы компании по эксплуатации объектов электроэнергетики с уровнем напряжения 0,4 – 6 - 20 кВ и деятельности по передаче электрической энергии за последние пять лет. Заключение договора купли-продажи и принятие объектов на балансовый учет сетевой компании запланировано на октябрь 2020 года.

Напомним, электросетевой комплекс Саткинского городского округа и Саткинского муниципального района (это порядка 15-ти тысяч потребителей) принят в аренду компанией «Россети Урал» на 11 месяцев с первого декабря 2019 года.

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Челябэнерго» планомерно реализуют комплекс мероприятий по консолидации объектов электросетевого комплекса на территории Челябинской области. Консолидация электросетей под управлением «Россети Урал» - компании с государственным участием - позволяет решить важные для населения, социально значимых объектов, промышленных предприятий и организаций региона задачи.

В первую очередь, это квалифицированное обслуживание электросетевого комплекса по высоким стандартам ПАО «Россети»; быстрая и качественная ликвидация аварийных и чрезвычайных ситуаций силами и средствами квалифицированной компании, расположенной во всех крупных населенных пунктах Челябинской области; промышленная безопасность и охрана труда в соответствии со стандартами ПАО «Россети».

Компания гарантирует выполнение всех требований законодательства Российской Федерации в части технологического присоединения (подключения) новых потребителей к электрическим сетям, а также учёта и передачи электрической энергии, наладки работы с многоквартирными домами, эффективной борьбы с потерями электрической энергии по технологическим причинам.

Жители Саткинского городского округа и Саткинского муниципального района могут получить всю необходимую информацию об электроснабжении по каналам коммуникации с энергетиками «Россети Урал». В круглосуточном режиме - по телефону Центра поддержки клиентов «Россети Урал» 8-800-2501-220 (звонок бесплатный). Также задать вопрос можно в приложении WhatsApp по номеру 8-912-2901-220 или обратившись в Интернет-приемную на сайте компании.

 

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