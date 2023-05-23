Российский союз промышленников и предпринимателей наградил ММК за заботу о людях и окружающей среде

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) получил награды Российского союза промышленников и предпринимателей.

РСПП отметил Магнитку в категориях «За экологически ответственный бизнес» и «За поддержку работников с семейными обязанностями, материнства и детства».

А диплом «За проект в сфере цифровизации» на всероссийском конкурсе РСПП «Лидеры российского бизнеса: динамика, ответственность, устойчивость-2022» получила автоматизированная информационная система «Оптимальный чугун» (созданное при участии специалистов ММК комплексное решение для повышения эффективности первого передела комбината).

В 2022 году в экологической сфере основной акцент Группы ММК был сделан на реализацию мероприятий в области охраны атмосферного воздуха и сокращения выбросов, повторного использования отходов, а также сохранения и повышения биоразнообразия в регионе присутствия.

В социальной сфере компания продолжила, в том числе через благотворительный фонд «Металлург», реализацию инициатив по обеспечению достойного и комфортного уровня жизни в регионе не только для своих работников и их семей, но и для всех магнитогорцев. ММК также планомерно занимается развитием как коммунальной, так и социальной инфраструктуры Магнитогорска и соседних территорий.

Как отметил генеральный директор ММК Павел Шиляев, прошлый год выдался непростым для всей российской промышленности и для Магнитогорского металлургического комбината, в частности.

«Тем не менее, Магнитка осталась верна принятой в последнее время стратегии, направленной на заботу о людях и об окружающей среде. Мы реализовали несколько значимых проектов и продолжаем активную работу в сфере устойчивого развития, которая носит для нас системный и долгосрочный характер. На этом фоне для нас важно признание коллег из РСПП, и мы надеемся, что наш опыт будет востребован в индустрии», – сказал Павел Шиляев.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», в этом году на конкурс поступило 287 заявок в экономических и социальных номинациях от компаний, представляющих практически все секторы экономики – от металлургии и химии до машиностроения и логистики.

Церемония награждения состоится 26 мая, в День российского предпринимательства.