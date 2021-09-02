Руководство АЗ «Урал»: Впереди – промышленная реновация

Мощные и надежные автомобили сходят с конвейера уральского завода уже 77 лет. Впереди у предприятия – увеличение объемов выпуска продукции и развитие модельного ряда, значительная работа над качеством выпускаемой продукции и расширением сервисной сети.

В свой юбилейный 80-й год автомобильный завод «УРАЛ» строит амбициозные планы на ближайшие годы. Это увеличение количества производимой продукции, расширение производства, увеличение мощностей и штата. Для того, чтобы увеличить объемы выпуска грузовиков марки «Урал», при этом обеспечив их должное качество, в ближайшие несколько лет запланировано существенное обновление: промышленная реновация, строительство новых заводских корпусов, ввод в эксплуатацию эффективного высокотехнологичного оборудования, автоматизация процессов.

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«За пять лет мы должны выйти на производство автотехники в количестве 14 000 штук, как это было в 2008-2009 году. Выпуск такого количества автомобилей – та реальная мощность, которую, работая в новых корпусах и на современном оборудовании с привлечением квалифицированных кадров, мы можем обеспечить», - рассказал о планах завода генеральный директор Павел Яковлев.

На сегодняшний день 6000 человек - общая численность миасской площадки Бизнеса «Грузовые автомобили». В связи с ростом объемов ведется увеличение штата. Только в 2021 году на предприятие уже принято порядка 600 человек, до конца года предстоит принять еще 200 человек. К 2023 году коллектив завода должен составить 7250 человек.

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Для расширения и дальнейшего наращивания объемов производства автозавод «УРАЛ» планирует использовать площади, которые сегодня занимают цеха военной постройки 1941-1943 годов. На сегодня использование данных строений себя исчерпало, здания законсервированы. Местами уже наблюдается «стадия разрушения», так как у этих корпусов давно закончился запас прочности.

«В планах ближайших лет снести ветхоаварийные здания, тогда у предприятия появятся площади и необходимые возможности для размещения новых производств и мощностей. К зданиям, которые подлежат сносу, относятся механосборочный цех №1, или шасси; бывший главный конвейер; корпус цеха мотор, литейные цеха №1 и №2. Эти сооружения для обеспечения безопасности сотрудников уже давно пусты, - отметил технический директор АО «АЗ «УРАЛ» Юрий Гредякин. – Первый этап работы уже реализуется – ведется демонтаж транзитных энергетических сетей и коммуникаций, который проходит по корпусам и внутри них. Нужно вывести и перераспределить расположение силовых линий».

Для проведения указанных работ, по согласованию с акционерами предприятия, руководством автозавода намечен план мероприятий, учтенных в комплексном инвестиционном проекте завода с общим объемом финансирования более двух миллиардов рублей.

СПРАВКА

Автомобильный завод «Урал» является одним из крупнейших производителей грузовых автомобилей в России. Традиционно основную часть продукции АО «АЗ «Урал» составляют грузовые автомобили, самосвалы, седельные тягачи и шасси колесных формул 4х4, 6х6, 8х8 грузоподъемностью от 4четырех до 25 тонн, также предприятие расширяет свое присутствие на рынке автомобильной техники с производством дорожной автотехники полной массой 35 тонн с колесной формулой 6х4, в которое входят самосвалы, седельные тягачи и шасси под установку различной спецтехники. Линейка предприятия представлена сотнями модификаций и комплектаций машин как полного, так и не полного привода. На базе автомобилей с колесными формулами 4х4 и 6х6 АО «АЗ «Урал» производит пассажирские и грузопассажирские версии вахтовых автобусов. Партнерами Автомобильного завода «Урал» являются сотни отечественных и зарубежных производителей автомобильной спецтехники, которые на базе автомобилей «УРАЛ» производят подъемные краны, автоцистерны, топливозаправщики, пожарные автомобили, ремонтные мастерские, агрегаты для нефтегазового и лесопромышленного комплекса, горной промышленности и коммунального хозяйства.

Грузовики автозавода «Урал» востребованы клиентами в 40 странах мира. Доля предприятия на российском рынке грузовых полноприводных автомобилей 36%. Реализация автомобилей «Урал» ведется через сервисно-сбытовую сеть, которая включает порядка 130 сертифицированных сервисных центров. Предприятие находится в городе Миассе Челябинской области.

Фото: АЗ «Урал»