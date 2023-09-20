20.09.2023
В Челябинске домашних собак и кошек бесплатно привьют от бешенства
20.09.2023
Блокадникам выплатят по 50 тысяч рублей
20.09.2023
Доверчивая пенсионерка из Миасса лишилась двух миллионов, поверив мошенникам
19.09.2023
В Миассе намерены восстановить утраченную святыню
19.09.2023
Анонсы событий и мероприятий на 20 сентября (18+)
19.09.2023
В ходе операции «Канал-Перехват» в Челябинской области выявлено 87 наркопреступлений
С начала года в Челябинской области построено более 6,2 тысячи жилых домов
15.08.2023
Челябинск стал лидером в стране по темпам роста цен на квартиры
10.08.2023
Строители Челябинской области вносят весомый вклад в развитие региона
01.07.2023
Четвертого июля в Челябинске пройдет конференция «Многоквартирное строительство: новые вызовы и перспективы»
29.06.2023
На месте Каширинского рынка в Челябинске вырастут высотки среди зелени
Сегодня ученики приступили к занятиям в долгожданной школе в «Вишневой горке»
19.09.2023
Во вторник ожидаются сильные магнитные бури
18.09.2023
«Бабье лето» на Южном Урале возьмет небольшую передышку, но потом вновь вернется
18.09.2023
В 2024 году прожиточный минимум в Челябинской области вырастет на 4%
18.09.2023
В Челябинске на новой набережной отметили «День бокса Южного Урала»
17.09.2023