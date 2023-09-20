С начала года в Челябинской области построено более 6,2 тысячи жилых домов

За восемь месяцев 2023 года на территории Челябинской области, по данным Челябинскстата, введено в действие шесть тысяч 255 жилых домов общей площадью один миллион 414 тысяч 552 квадратных метра.

Большая часть домов - пять тысяч 988 строений - построено жителями. Их общая площадь составляет 820 тысяч 105 квадратных метров. Застройщиками-юридическими лицами возведено 267 домов.

Всего построено 17,8 тысячи новых квартир, сообщает минстрой области.