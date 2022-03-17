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Сахарный ажиотаж в Челябинской области возьмут под контроль

Ажиотажный спрос на сахар со стороны населения Челябинской области привел к нарушению баланса поставок. Чтобы исправить ситуацию, предпринимаются комплексные меры на федеральном и региональном уровнях. Минсельхоз обратился к губернатору с просьбой к минпромторгу РФ сделать более прозрачными поставки сахара региональным дистрибьюторам и федеральным ритейлерам.

В минсельхозе Челябинской области по поручению главы региона Алексея Текслера провели встречу с представителями малого бизнеса, которые производят кондитерские и хлебобулочные изделия, а также с представителями поставщиков сахара на рынок области (оптовиков).

По словам министра сельского хозяйства области Алексея Кобылина, в России нет дефицита сахара: продукт производится в достаточном количестве на отечественных заводах в центральных и южных областях страны. Но в министерство с жалобами на сахарный дефицит продолжают обращаться жители области и переработчики – производители кондитерской и хлебопекарной промышленности.

«Ажиотаж, возникший на фоне западных санкций, привел к увеличению спроса со стороны населения в два раза. Причем, по сведениям российского сахарного союза, отгрузки сахара с заводов-изготовителей также выросли. Это даже побудило заподозрить в согласованных действиях дистрибьюторов сахара, в отношении которых федеральная антимонопольная служба и генеральная прокуратура организуют проверки», - сообщили в минсельхозе.

Но на совещании в минсельхозе региона оптовые поставщики рассказали, что сахар отгружается с заводов в первую очередь в торговые сети. И если федеральные ритейлеры продолжают удерживать цены на сахар с помощью так называемого перекрестного субсидировании, поднимая цены на другие, менее популярные товары, то у оптовиков и производителей сахаросодержащей продукции выхода нет. Сахар стал дороже и его запасов не хватает. В результате роста поставок в торговые сети (уже вчера вечером сахар можно было купить в магазинах в свободной продаже) произошло «обезвоживание» производственной среды. В минсельхозе решили обратиться к губернатору с просьбой к минпромторгу РФ сделать более прозрачными поставки сахара региональным дистрибьюторам и федеральным ритейлерам.

Учитывая, что, по словам оптовиков, они не сдерживают целенаправленно поставки сахара предприятиям переработки, региональный бизнес-омбудсмен Александр Гончаров предложил обращаться к нему, если будут нарушены права предпринимателей со стороны контролирующих органов. Также он обещал содействие и защиту предпринимателям, которые сталкиваются с нарушением договорных обязательств со стороны финансовых институтов и поставщиков сырья, если вдруг меняются цены по долгосрочным контрактам и уже оплаченный товар предлагают купить в три раза дороже.

Напомним, что ранее министерство сельского хозяйства Челябинской области обратилось в Союз сахаропроизводителей России с просьбой оказать содействие в бесперебойной отгрузке сахара на потребительский рынок региона. В основные торговые сети он поступает ежедневно в увеличенных объемах, но на оптовом рынке в настоящее время потребности покупателей превышают возможности по его отгрузке. Южноуральцев просят не создавать ажиотаж и не сметать сахар с полок магазинов.

Например, чтобы удовлетворить спрос, «Пятерочка» увеличила ежедневные поставки вдвое — с 30 до 60 тонн, на 30% нарастил поставки «Магнит». То есть, запасов сахара в торговых сетях Челябинской области достаточно, населению закупать его впрок не нужно.

Кроме того, минсельхоз РФ будет регулировать цены с помощью закупок в интервенционный фонд, когда государство приобретает товар по одной цене, а в случае резкого скачка цен начинает реализовывать запасы интервенционного фонда на государственных биржевых торгах, что впоследствии приводит к снижению цены. Поэтому сейчас нет смысла покупать сахар на год вперед.

Автор: Инна Шемаева
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В Копейске мальчик госпитализирован с ожогами после игры с керосином и спичками

15.03.2022 11:50

Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах

15.03.2022 11:45

Магнитогорский металлургический комбинат приступил к замене агломашин

15.03.2022 11:43

Россия ограничила вывоз из страны сахара и зерна

15.03.2022 11:33

Челябинский Дом архитектора приглашает на фотовыставку, воспевающую Южный Урал

15.03.2022 11:25

В России могут ввести уголовную ответственность за фиктивные браки

15.03.2022 11:23

Правительство России призвало граждан не закупать товары впрок

15.03.2022 11:11

В Челябинске вырубят аварийные клены

15.03.2022 11:03

В полиции Еткульского района назначен новый руководитель

15.03.2022 10:33

Новая базовая станция «Ростелекома» в Челябинской области названа в честь Анатолия Уфимкина

15.03.2022 10:21

Водитель из Сатки, насмерть сбивший пешехода на зебре, осужден на пять с половиной лет

15.03.2022 00:44

ВТБ привлек на вклады и накопительные счета четыре триллиона рублей

14.03.2022 20:27

В челябинской больнице спасли грудничка, проглотившего батарейку

14.03.2022 20:13

Челябинск и Луганск могут стать городами-побратимами

14.03.2022 19:22

Челябинская область утвердила региональный пакет мер поддержки бизнеса