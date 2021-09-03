Сбер и Газпромбанк предоставят РМК кредит на 195 миллиардов рублей

В ходе Восточного экономического форума Сбер, Газпромбанк и Группа «Русская медная компания» подписали договор синдицированного кредита для финансирования проекта РМК по разработке Малмыжского месторождения меди в Хабаровском крае. Меморандум о подписании договора синдицированного кредита подписали вице-президент, директор департамента ключевых клиентов Сбербанка Ольга Харламова, заместитель Председателя Правления Газпромбанка Алексей Белоус и вице-президент по финансам АО «Русская медная компания» Максим Щибрик.

Финансирование предоставляется ООО «АМУР МИНЕРАЛС» (входит в Группу РМК) для реализации инвестиционного проекта по разработке Малмыжского медного месторождения, а также строительству в Хабаровском крае горно-обогатительного комбината, состоящего из четырех производственных линий суммарной мощностью переработки 90 млн тонн руды в год.

«Сбер и РМК эффективно сотрудничают много лет, мы с готовностью поддерживаем новые проекты партнера, которые направлены как на повышение производительности и укрепление позиций группы на рынке, так и на развитие медной отрасли в целом. Данный проект — самый крупный и значимый в истории наших отношений. Общая сумма синдицированного кредита составляет 195 миллиардов рублей, из которых 97,5 миллиарда рублей - 50% от всего кредита - предоставит Сбер. Реализация проекта станет мощ-ым драйвером развития экономики Хабаровского края, увеличит российский экспорт меди и создаст несколько тысяч рабочих мест, ведь проектируемый горно-обогатительный комбинат будет самым мощным в стране. Мы будем рады дальнейшему развитию отношений с группой по новым проектам», - отметила Ольга Харламова, Вице-президент Сбербанка, директор департамента ключевых клиентов.

«Малмыжское» - месторождение мирового класса. По результатам проведенной доразведки его запасы оцениваются в 8,32 миллиона тонн меди и 347 тонн золота. Заявленный бюджет проекта составляет порядка 248 миллиардов рублей. Финансирование будет осуществляться в формате мультивалютного синдицированного кредита сроком на 12,5 лет на сумму 195 миллиардов рублей.

«С «Русской медной компанией» нас связывает тесное сотрудничество на протяжении 16 лет. За это время Банком было профинансировано большое количество сделок, среди которых выделю крупнейшие проекты РМК - строительство Михеевского и Томинского ГОКов. РМК – один из крупнейших заемщиков Газпромбанка, а Банк, в свою очередь, является крупнейшим кредитором Группы. Мы рады принять участие в финансировании разработки Малмыжского месторождения меди – крупнейшего проекта, имеющего стратегическое значение и для Хабаровского края, и для медной отрасли в целом. Мы находимся на пороге нового этапа укрепления экономической безопасности страны в области добычи полезных ископаемых. Благодаря опыту команд инициатора, а также участников синдиката Проект был наилучшим образом структурирован и, полагаю, будет реализован в запланированные сроки в рамках установленного бюджета», - прокомментировал Алексей Белоус, заместитель Председателя Правления Газпромбанка.

В результате реализации проекта объем производства медного концентрата Группы РМК вырастет в два раза. ООО «Амур Минералс» будет производить 1,4% от общемирового объема меди. В настоящее время в России производится и перерабатывается медный концентрат, содержащий 900 тысяч тонн меди, экспортируется медный концентрат, содержащий 60 тысяч тонн меди. Реализация проекта РМК на Малмыжском месторождении позволит увеличить текущее производство меди в медном концентрате в России почти на 30%.

«Разработка Малмыжского месторождения – вклад РМК в укрепление отечественной цветной металлургии и развитие Дальнего Востока России. Это самый масштабный проект в истории компании, который выведет РМК в лидеры медной отрасли страны. Здесь мы применим передовые технологии от ведущих мировых поставщиков и успешный опыт, приобретенный РМК при реализации знаковых горнодобывающих проектов. Участие в финансировании разработки Малмыжского медного месторождения ведущих банков России является подтверждением высокой оценки стратегии Группы РМК и результатов, которых достигла компания за 17 лет развития. Благодаря синдицированному кредиту Сбербанка и Газпромбанка наш новый совместный проект получает необходимый ресурс для реализации с достижением целевых бизнес-показателей. Это обеспечит поступление в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды 297 миллиардов рублей в течение всего периода работы будущего горнодобывающего предприятия», - сообщил Максим Щибрик, вице-президент по финансам «Русской медной компании».

Напомним, рамочные условия финансирования данного проекта были подписаны в ходе Восточного экономического форума в 2019 году. Теперь эти условия детализированы и скорректированы.