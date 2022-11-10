Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зелёному дню

В Зелёный день к своему дню рождения Сбер повышает ставку по линейке СберВкладов.

«Если открыть вклад на три года, то для владельцев годовой подписки СберПрайм+ ставка вырастет с 7,2 до 8,5% годовых, а для остальных клиентов - с 6,2 до 7,5% годовых», - рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царёв.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, открыть вклады по таким ставкам в банке можно с 10 ноября.

Минимальная сумма открытия вклада - 100 тысяч рублей, максимальная – не ограничена. Проценты начисляются в конце срока. Вклад можно открыть как в офисах банка, так и в СберБанк Онлайн — в последнем случае ставка может быть выше.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зелёный день. Традиционно банк и его партнёры делают интересные и полезные предложения всем жителям России.

Среди них хорошие условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зелёный день помогает людям решать свои повседневные задачи. Авторизация по единой учётной записи - Сбер ID - гарантирует безопасность платежей.