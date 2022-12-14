Инвестиции небольшого капитала: в какие объекты лучше вкладываться

Когда удаётся сформировать капитал, встаёт вопрос его размещения. Куда инвестировать сравнительно небольшие деньги так, чтобы они приносили хороший доход? Держать деньги дома или вкладывать в банк – не вариант, поскольку инфляция достаточно быстро обесценит собранный капитал. В таких случаях лучше обратиться к традиционно востребованному инвестиционному активу – коммерческой недвижимости!

Необязательно вкладываться в недвижимость в столице – предложений много по всей стране. Например, коммерческая недвижимость в Екатеринбурге значительно дешевле, а генерируемые ей финансовый поток позволяет серьёзно обогнать банковский процент.

Цели инвестирования в недвижимость

Как и для любых инвестиций, главной целью размещение капитала в недвижимость является его сохранение и приумножение. Именно недвижимость – любимый актив богатейших людей планеты. Крупнейшие состояния в истории создавались и сохранялись десятилетиями благодаря грамотному управлению подобными активами.

Стоит отметить, что покупка недвижимости подразумевает разные варианты вложений. Большинство видит возможность только в приобретении квартиры и дальнейшей её сдачи в аренду, что не слишком рентабельно. При этом люди забывают о возможности покупать коммерческую недвижимость – офисные помещения, склады и торговые центры. Всё это приносит большую арендную ренту и позволяет приумножать капитал значительно быстрее.

Плюсы и минусы инвестиций в недвижимость

Главными преимуществами инвестиций в недвижимость является:

Право владения овеществленным активом. Низкая корреляция цен на недвижимость с инструментами финансового рынка. Предсказуемость генерируемых денежных потоков. Высокая вероятность роста цены актива при перепродаже.

Недостатками вложений в недвижимость являются:

Низкая волатильность рынка – цены на недвижимость меняются не так быстро, как хотелось бы многим инвесторам. Затрудненная обращаемость актива – часто невозможно продать актив сразу, либо приходится делать это со скидкой. Довольно высокий потолок входа. Риски простоев при отсутствии арендаторов.

Таким образом, как и любой инструмент инвестирования, размещение средств в коммерческую недвижимость имеет свои достоинства и недостатки. Однако это традиционный инструмент, не раз доказавший свою надёжность.

В какую недвижимость можно вкладывать деньги

Инвестор может размещать свои средства как в жилую, так и в коммерческую недвижимость в зависимости от своих запросов и потребностей. Но и генерируемая доходность будет отличаться. При выборе объектов инвестирования стоит обращать внимание на рейтинг здания, его расположение, окружение. Также стоит обратить внимание на застройщика, если здание только вводится в эксплуатацию – это позволит избежать приобретения низкокачественных помещений, в которые придётся вложить много денег, чтобы довести их «до ума».

Насколько рискованно вкладываться в недвижимость

Риски есть в любых инвестициях. Никто не может гарантировать получение дохода при размещении средств, а также защиты от обесценивания актива. И всё же недвижимость – традиционно востребованный актив, необходимый для любой деятельности.

Офисные помещения всегда будут востребованы кампаниями, торговые центры найдут своих арендаторов для торговли. Склады заполнятся товарами. Такие инвестиции значительно безопаснее торговли на финансовом рынке. Доходность серьёзно превосходит банковский процент, давно не покрывающий инфляцию. При грамотном выборе помещения остаться без арендаторов или получить потерю стоимости объекта практически невозможно, поэтому риски сведены к минимуму.

Более простым способом инвестировать в недвижимость является участие в закрытых паевых инвестфондах, часто работающих с недвижимостью и берущих на себя подбор объектов, а также снижающих порог входа до цены пая.