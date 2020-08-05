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Спрос на экстренное вскрытие замков вырос в летние месяцы

Экономика
Сегодня, 10:52
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Услуги мастеров, которые осуществляют вскрытие квартирных, домовых, автомобильных и даже сейфовых замков, нельзя назвать крайне популярными среди широкой аудитории потребителей.

Тем не менее, практически каждый хотя бы раз за сознательную жизнь сталкивается с ситуациями, когда справиться с запорным механизмом на дверях в свою квартиру или дом без участия специалиста не получается.

Как отметили сотрудники службы срочного вскрытия дверей Новый замок, летом спрос на их услуги традиционно повышается, и в числе потенциальных клиентов оказываются буквально все. И этому есть несколько логичных объяснений.  

Во-первых, в мае-сентябре люди больше отдыхают на свежем воздухе, выезжают за город и на пикники. А чем больше активность и карта перемещений – тем больше шанс потерять ключи. Количество потерянных и забытых в барах, такси, парках, на пляжах ключей в летние месяцы всегда выше. 

Во-вторых, это экстренные ситуации, связанные с поездками в отпуск. Статистически проблемы с замками случаются в самый неподходящий момент – когда человек спешит на самолет, собрался ехать на вокзал, встречает прилетевших у терминала и так далее. И если при других условиях человек отложил бы ремонт замка «до понедельника», то выезд сделать этого не дает.   

В-третьих, это сезонные неисправности запорных устройств, вызванные дождями, пылью, грязью. К сожалению, далеко не все бережно относятся к замкам, проводят чистку и обслуживание. Как итог, упомянутые «летние» факторы приводят к критичным поломкам и блокировкам.

Что делать в случае форс-мажора?

Специалисты службы экстренного вскрытия дверей напомнили, что даже в случае форс-мажорной ситуации не стоит паниковать. Дверь все равно откроют, и домой вы попадете. Вопрос только в сроке оказания услуги и аккуратности работы мастера, от которой будут зависеть последующие траты на ремонт.  

Если обратиться в круглосуточные экстренные службы, то открыть дверь получится относительно быстро – среднее время прибытия профильных бригад в крупных городах не превышает 60 минут (20-30 минут для Москвы), а сам процесс вскрытия двери не занимает более 10-15 минут (если замок массовой серии).

Кроме того, сотрудники замочной службы посоветовали уделять внимание запорным механизмам в период летних дождей, а если вы собрались ехать в отпуск, предварительно проверить замок на исправность и позаботиться о безопасности жилища – усилить защиту от взлома или установить более надежные замки, если необходимо. Подробнее об установке и замене замков читайте здесь: http://newzamok.ru/ustanovka-i-zamena-zamkov-v-moskve.

Для личного спокойствия не помешает заранее сохранить контакты круглосуточной службы вскрытия и замены замков в вашем городе, а также просмотреть их прейскурант и уточнить условия оказания услуг.  

 

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