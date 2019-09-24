Сразу в сорока городах России появятся «умные домофоны» от челябинской компании «Интерсвязь»
Экономика
Сегодня, 16:36

Первые «умные домофоны» от челябинской  IT-компании «Интерсвязь» появились за пределами Уральского федерального округа – в многоквартирных домах  Кемерово, Иваново и Владикавказа.

Как сообщила агентству «Урал-пресс-информ»   руководитель информационной службы компании «Интерсвязь» Юлия Митюгова, управляющие компании и местные провайдеры связи успешно завершили стадию тестирования оборудования. В рамках соглашений с компанией «Интерсвязь» в планах партнёров расширение географии сервиса и продолжение установки технологичных и безопасных устройств, облегчающих жизнь горожан. К запуску системы готовятся ещё в 40 городах России и в нескольких странах СНГ. Система работает на базе бесплатного мобильного приложения «Интерсвязь. Умный домофон».

Чтобы оценить преимущества нового домофона, потенциальным пользователям достаточно скачать мобильное приложение и зарегистрироваться в нём. Сервис позволяет жителям открывать дверь в свой подъезд без ключа — с помощью смартфона. Кроме того, все звонки с «умного домофона» направляются прямо на мобильный телефон — это очень удобно, ведь в квартире не обязательно менять домофонную трубку, а пользователь системы сможет в реальном времени видеть того, кто стоит у подъезда. Звонить с такого домофона возможно не только конкретному жителю или управляющей компании, но и на номер экстренной службы «112».

По словам директора по продуктам и инновациям компании «Интерсвязь» Александра Трофимова, успех предприятия основан на опыте и широких возможностях в собственной разработке технологических продуктов. Цифровые сервисы компании настолько удобны, что любой провайдер или управляющая компания могут пользоваться ими даже за пределами Уральского региона. Сервис построен так, чтобы он мог легко масштабироваться на всю территорию СНГ». В ближайшем будущем компания «Интерсвязь» планирует укрепить позицию провайдера технологий и продолжить предоставление услуг, сервисов и оборудования операторам связи и управляющим компаниям других регионов.

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