ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» («ММК» или «Компания») (MICEX-RTS: MAGN; LSE: MMK), один из крупнейших мировых производителей стали, сообщает о том, что международное рейтинговое агентство Standard & Poor’s Global Ratings изменило прогноз по рейтингу ММК на «позитивный» со «стабильного», долгосрочный кредитный рейтинг подтвержден на уровне «BBB-».

Пересмотр прогноза отражает сохранение устойчивых показателей деятельности Российских металлургов на фоне спада в мировом металлургическом секторе. Высокие результаты деятельности обеспечиваются за счет низкой себестоимости производства и стабильного спроса на металлопродукцию в России.

Позитивнй прогноз отражает приверженность Компании к взвешенной финансовой политике, характеризующейся одной из самых низких долговых нагрузок в Российском металлургическом секторе, строгим подходом к инвестициям и консервативной дивидендной политикой.

В своем пресс-релизе S&P отметило:

«Позитивный прогноз указывает на возможность повышения рейтинга в случае, если Компания и дальше будет демонстрировать свою приверженность к консервативной финансовой политике с сохранением показателя FFO/Долг выше 60% в течение всего цикла».

Информация об ММК

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» входит в число крупнейших мировых производителей стали и занимает лидирующие позиции среди предприятий черной металлургии России. Активы компании в РФ представляют собой крупный металлургический комплекс с полным производственным циклом, начиная с подготовки железорудного сырья и заканчивая глубокой переработкой черных металлов. ММК производит широкий сортамент металлопродукции с преобладающей долей продукции с высокой добавленной стоимостью. В 2018 году Компания произвела 12,7 млн тонн стали и 11,7 млн тонн товарной металлопродукции.

ММК является одним из лидеров отрасли по производственным издержкам и показателю рентабельности. Выручка Группы ММК за 2018 год составила 8,214 млрд долларов, EBITDA – 2,418 млрд долларов. Долговая нагрузка ММК является наименьшей в отрасли. Соотношение Чистый Долг/EBITDA на конец 2018 года составляет -0,08х. Инвестиционный рейтинг компании подтвержден ведущими мировыми рейтинговыми агентствами: Fitch, Moody’s, S&P.

Обыкновенные акции ММК котируется на Московской Фондовой Бирже, а депозитарные расписки Компании торгуются на Лондонской Фондовой Бирже. Доля акций в свободном обращении составляет 15,7%.