ММК озеленяет Магнитку
Среда обитания
Сегодня, 10:04

В Магнитогорске (Челябинская область) в уходящем году высажено больше четырех тысяч деревьев, свыше 27 тысяч кустарников, засеяно десять гектаров газона.

Остролистный клен, береза, ясень, липа, ель сибирская и колючая, кизильник, красный дерен, снежно-ягодник и барбарис украшают разные уголки Магнитки.

Наиболее значительный вклад в озеленение внесло ПАО "ММК". На территории парков, скверов, на улицах в одночасье "выросли" 1150 саженцев ясеня, клена, липы, сибирской и колючей ели. На территории социальных объектов высадили 480 саженцев. На разделительной дамбе - почти одну тысячу саженцев шаровидной ивы, а рядом с новой аглофабрикой - свыше 200 молодых березок. Комсомольскую площадь в районе заводоуправления украсили 13 пятиметровых елей.

Озеленение в весенний и осенний периоды проводилось сразу по нескольким программам. Одна из них - "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города" - подарила горожанам 335 деревьев и больше девяти тысяч кустарников. При благоустройстве городской среды и строительстве инженерных объектов по контрактам МКУ "МИС" высажено 163 дерева и около 11 тысяч кустарников.

Бульвар Огни Магнитки, реконструированный в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", украсили саженцы остролистного клена, группы кустарников из снежноягодника и барбариса, а также двурядная живая изгородь из красного дёрена, выбранного по результатам опроса мнения горожан.

Еще в одной зоне, благоустроенной в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", - сквере Победы - максимально сохранены существующие зеленые насаждения и дополнительно высажена двурядная живая изгородь из 4500 кустов кизильника. В сквере имени Бориса Ручьева высажено 270 саженцев золотистой смородины.

Благодаря средствам городского бюджета и промышленных предприятий, выделенным на закупку посадочного материала, клумбы образовательных, социальных и культурно-спортивных организаций украсили около полутора миллионов цветов.

Отправить новость
Экология
Среда обитания
Вчера, 17:12
Лихачев: Коркинский разрез – не основной источник загрязнения воздуха
Среда обитания
Вчера, 14:04
НМУ обязывают
Челябинские промышленники пообещали снизить объемы выбросов
Среда обитания
Вчера, 13:33
Угроза национальной безопасности
Экологи-общественники прогнозируют водный коллапс из-за аппетитов Томинского ГОКа
Среда обитания
13.12.19 11:43
Победителей «Эко-Проектора» наградили на форуме «Экоинжиниринг 2.0»
Вчера, 13:33
Экологи-общественники прогнозируют водный коллапс из-за аппетитов Томинского ГОКа
Вчера, 13:15
Текслер отправил главу минэкологии в Коркино
Вчера, 09:03
В Челябинской области небольшой снег
Вчера, 00:09
На предстоящей неделе в Челябинской области давление резко упадет, а температура повысится
15.12.19 21:38
Челябинцы: В городе жуткая гарь, нечем дышать
14.12.19 01:25
В шести городах Челябинской области на выходные и понедельник объявлен режим «черного неба»
13.12.19 12:39
Челябинская область заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге регионов России
13.12.19 11:58
В выходные ясно и легкий морозец
13.12.19 11:43
Победителей «Эко-Проектора» наградили на форуме «Экоинжиниринг 2.0»
12.12.19 17:22
ПАО «ЧМК» - во главе экологическое движения в Челябинской области
Среда обитания
Вчера, 13:33
Угроза национальной безопасности
Экологи-общественники прогнозируют водный коллапс из-за аппетитов Томинского ГОКа
Среда обитания
Вчера, 17:12
Лихачев: Коркинский разрез – не основной источник загрязнения воздуха
Новости
Вчера, 20:29
Экономика
Алексей Текслер оценил новую всесезонную комбинированную дорожную машину
Вчера, 20:08
Общество
Анонсы событий и мероприятий на 17 декабря
Вчера, 17:07
Общество
На дороги Челябинка выйдут новогодние трамваи и троллейбусы
Вчера, 16:37
Происшествия
В Чебаркульском районе об бешенства умер бычок
Вчера, 15:39
Экономика
ВТБ Лизинг предлагает Mercedes-Benz S-class со скидкой до 15%
Материалы рубрики
13.12.19 12:39
Среда обитания
Челябинская область заняла предпоследнее место в экологическом рейтинге регионов России
28.11.19 21:52
Среда обитания
В пяти городах Челябинской области объявлен режим «черного неба»
21.11.19 09:36
Среда обитания
Южноуральцев ожидают геомагнитные бури и высокое давление
20.11.19 23:43
Среда обитания
Качество воздуха в Челябинске и Магнитогорске будут контролировать на 27 постах
18.11.19 16:48
Среда обитания
Антициклон принесет в Челябинскую область резкое похолодание и повышение давления
Теги
ПАО «ММК»
группа Компаний ММК
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика