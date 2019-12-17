ММК озеленяет Магнитку

В Магнитогорске (Челябинская область) в уходящем году высажено больше четырех тысяч деревьев, свыше 27 тысяч кустарников, засеяно десять гектаров газона.

Остролистный клен, береза, ясень, липа, ель сибирская и колючая, кизильник, красный дерен, снежно-ягодник и барбарис украшают разные уголки Магнитки.

Наиболее значительный вклад в озеленение внесло ПАО "ММК". На территории парков, скверов, на улицах в одночасье "выросли" 1150 саженцев ясеня, клена, липы, сибирской и колючей ели. На территории социальных объектов высадили 480 саженцев. На разделительной дамбе - почти одну тысячу саженцев шаровидной ивы, а рядом с новой аглофабрикой - свыше 200 молодых березок. Комсомольскую площадь в районе заводоуправления украсили 13 пятиметровых елей.

Озеленение в весенний и осенний периоды проводилось сразу по нескольким программам. Одна из них - "Развитие дорожного хозяйства и благоустройства города" - подарила горожанам 335 деревьев и больше девяти тысяч кустарников. При благоустройстве городской среды и строительстве инженерных объектов по контрактам МКУ "МИС" высажено 163 дерева и около 11 тысяч кустарников.

Бульвар Огни Магнитки, реконструированный в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды", украсили саженцы остролистного клена, группы кустарников из снежноягодника и барбариса, а также двурядная живая изгородь из красного дёрена, выбранного по результатам опроса мнения горожан.

Еще в одной зоне, благоустроенной в рамках программы "Формирование комфортной городской среды", - сквере Победы - максимально сохранены существующие зеленые насаждения и дополнительно высажена двурядная живая изгородь из 4500 кустов кизильника. В сквере имени Бориса Ручьева высажено 270 саженцев золотистой смородины.

Благодаря средствам городского бюджета и промышленных предприятий, выделенным на закупку посадочного материала, клумбы образовательных, социальных и культурно-спортивных организаций украсили около полутора миллионов цветов.