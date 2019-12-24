ММК вошел в топ-10 рейтинга экологической ответственности WWF России
Среда обитания
Сегодня, 09:35

Магнитогорский металлургический комбинат вошел в топ-10 рейтинга открытости горнодобывающих и металлургических компаний в сфере экологической ответственности, составленный Всемирным фондом дикой природы (WWF) России и «Национальным Рейтинговым Агентством» по итогам 2019 года, сообщает пресс-служба ММК.

Ежегодные рейтинги WWF России публикуются с 2017 года, их цель – способствовать снижению нагрузки на окружающую среду и ведению социально ответственного бизнеса в России. Рейтинг основывается на оценке трех направлений деятельности: экологический менеджмент, воздействие на окружающую среду и открытость компании в вопросах экологии. В 2019 г. в рейтинг вошла 41 компания горнодобывающего и металлургического секторов.

ММК уделяет большое внимание повышению экологичности производства. Только в прошлом году компания успешно реализовала 69 экологических мероприятий, а по 15 мероприятиям работы продолжаются. Всего за период 2000-2018 гг компания направила на природоохранную деятельность свыше 58 млрд рублей. Результатом проведенной работы стало снижение за указанный период валовых выбросов в атмосферу в 1,6 раза (удельных – в 2,1 раза), валовых сбросов загрязняющих веществ в водные объекты – в 2,4 раза. Сегодня 100% промышленных сточных вод ММК используется в оборотном водоснабжении предприятия.

За период 2018-2025 гг. расходы компании на экологические проекты составят свыше 38 миллиардов рублей. Некоторые из этих проектов уже доказали свою эффективность. Так, благодаря использованию новейших природоохранных технологий на аглофабрике №5, запущенной в июле 2019 г., и выводу из эксплуатации устаревшей аглофабрики №4, выбросы пыли в атмосферу сократились в два раза, диоксида серы – в четыре раза, бензапирена – в 16 раз. В 2019 г. Минприроды официально исключило Магнитогорск из списка городов с наиболее загрязненным воздухом.

Председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников подчеркнул, что «компания уверенно движется к достижению своей стратегической цели: до 2025 года снизить показатель КИЗА в Магнитогорске до 5 единиц, что соответствует определению «Чистый город».

В компании также отмечают, что в 2019 году Магнитогорский металлургический комбинат был награжден дипломом Организации Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО) за вклад в устойчивое развитие и экологические инициативы в Челябинской области, а также за успешное внедрение программы «Энергоменеджмент промышленных предприятий».

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