Эксперты высоко оценили инвестиции ММК в человеческий капитал
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Валерий Иванов
Общество
Сегодня, 09:19

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» занял 4 место в рейтинге по инвестициям в человеческий капитал. Рейтинг составлен RAEX Rating Review по итогам 2018 года среди крупнейших российских работодателей.

Внутрикорпоративные социальные расходы – это деньги, которые компания тратит на повышение квалификации, обучение, здравоохранение, улучшение условий труда. В 2018 году в Группе ПАО «ММК» расходы на благотворительность и реализацию социальных программ выросли на 11% по сравнению с предыдущим годом и составили почти 2,5 млрд рублей, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК».

ПАО «ММК» удалось создать уникальную систему социального партнерства, эффективно функционирующую в рыночных отношениях. Во время недавнего рабочего визита в Магнитогорск, губернатор Челябинской области Алексей Текслер подчеркнул вклад ММК в развитие не только Магнитогорска, но и региона в целом, а также участие Магнитогорского металлургического комбината в реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография».

«Люди – важный ресурс компаний и экономики в целом, - отмечает RAEX Rating Review , - Понимающие это компании давно включают вложения в своих сотрудников в плановые расходы».

Значительные инвестиции ММК в человеческий капитал регулярно отмечаются на отраслевых конкурсах «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности» и всероссийском конкурсе «Российская организация высокой социальной эффективности».

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