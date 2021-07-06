Ставки по вкладам растут с начала года

С начала 2021 года ставки по вкладам в банках России выросли. Об этом свидетельствует экспресс-анализ, проведенный Контрольно-счетной палатой Челябинской области.

«Средняя максимальная процентная ставка (по вкладам в российских рублях) десяти кредитных организаций, привлекающих наибольший объём депозитов физических лиц, увеличилась с начала года на +0,769% и составила на начало июля 2021 года 5,255%», - сообщается в телеграм-канале КСП.

В ведомстве отмечают, депозитные ставки растут вслед за ключевой ставкой.

Напомним, в июне 2021 года Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта. Это третье повышение в 2021 году, в общей сложности с начала года ставка выросла на один процентный пункт.

«Если Банк России продолжит ужесточать денежно-кредитную политику, то дальнейший рост стоимости депозитов сохранится», - прогнозирует КСП.