Центробанк повысил ключевую ставку

Банк России по итогам заседания совета директоров повысил ключевую ставку на 0,5 процентных пункта - с нынешних 5% до 5,5%.

«Совет директоров Банка России 11 июня 2021 года принял решение повысить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50% годовых», - говорится в официальном сообщении.

Регулятор уже в третий раз подряд принимает решение увеличить показатель.

Ставка вернулась на уровень апреля - июня 2020 года

В марте 2021 года впервые за 15 месяцев ставку подняли на 0,25 процентных пункта до 4,5% годовых, затем увеличили ее еще на 0,5 процентного пункта — до 5% годовых.

Руководитель Центробанка Эльвира Набиуллина допустила возможность дальнейшего повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях. «Решения по ключевой ставке будут приниматься с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценки рисков со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. В условиях проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к цели Банка России во втором полугодии 2022 года и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем.

В апреле годовая инфляция составила 5,5%, в мае увеличилась до 6,0%. По оценкам на седьмое июня, годовая инфляция выросла до 6,15%.