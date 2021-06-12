12.06.2021
«Магические арки» установили ко Дню России в Челябинске
12.06.2021
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Челябинской области: прогноз «Стабильный»
12.06.2021
На территории Челябинской области сохраняется пожароопасный сезон
12.06.2021
Центробанк повысил ключевую ставку
12.06.2021
Число случаев ковида в Челябинской области превысило 64 тысячи
12.06.2021
Спасатели помогли рукокрылому покинуть Дом культуры Карталов
Центробанк повысил ключевую ставку
28.04.2021
В Челябинской области снизилось количество фальшивых купюр
24.09.2020
Южноуральцев приглашают на Мозгобойню Live
17.01.2020
С января в России заработали новые ограничения по потребительским кредитам и займам
18.09.2018
На Урале стартовал образовательный проект Банка России для старшего поколения
Каждый седьмой работающий намерен продлить предстоящие выходные отпуском или отгулами
11.06.2021
Десятого июня у православных Вознесение Господне
09.06.2021
Ветеран боевых действий из Челябинска добрался на велосипеде до Самары
09.06.2021
Челябинские садоводы пожаловались на то, что их лишили насиженного места торговли на 3-го Интернационала
08.06.2021
Вредители жгут тополиный пух в челябинском городском бору
08.06.2021