Текслер - главам: Вы знаете прекрасно, чем грозит нарушение бюджетного графика

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал главу муниципальных образований обратить пристальное внимание на своевременное исполнение бюджетного графика нынешнего года.

«Мы с вами годами говорим о программно-целевом методе исполнения бюджета. Много и долго обсуждаем это. Но, к сожалению, каждый раз в конце года есть риск не вписаться в цифры, которые были предусмотрены планами», - обратился Алексей Текслер к главам на областном совещании 11 декабря.

Глава региона напомнил, что через две недели завершаются все финансовые расчеты по 2019 году. Бюджетный год заканчивается 26 декабря. И времени на завершение всех финансовых дел осталось совсем немного.

Губернатор посоветовал главам вспомнить о последствиях нарушения бюджетного графика для бюджетов муниципальных образований и попросил обратить на этот вопрос это самое серьезное и пристальное внимание, взяв на личный контроль исполнение всех финансовых обязательств.

«Нацпроекты и бюджет будут для меня основными факторами оценки деятельности членов правительства и глав муниципалитетов», - предупредил глав Алексей Текслер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве финансов области, расходы областного бюджета на сегодняшний день исполнены на 81%.

«Нарушение графика завершения года - это риск того, что запланированные расходы не смогут быть полностью профинансированы, останутся не оплачены работы и услуги, образуется просроченная кредиторская задолженность», - пояснили в ведомстве.