Текслер - главам: Вы знаете прекрасно, чем грозит нарушение бюджетного графика
Экономика
Сегодня, 14:28
Автор: 
Любовь Юрина

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер призвал главу муниципальных образований обратить пристальное внимание на своевременное исполнение бюджетного графика нынешнего года.

«Мы с вами годами говорим о программно-целевом методе исполнения бюджета. Много и долго обсуждаем это. Но, к сожалению, каждый раз в конце года есть риск не вписаться в цифры, которые были предусмотрены планами», - обратился Алексей Текслер к главам на областном совещании 11 декабря.

 

Глава региона напомнил, что через две недели завершаются все финансовые расчеты по 2019 году. Бюджетный год заканчивается 26 декабря. И времени на завершение всех финансовых дел осталось совсем немного.

Губернатор посоветовал главам вспомнить о последствиях нарушения бюджетного графика для бюджетов муниципальных образований и попросил обратить на этот вопрос это самое серьезное и пристальное внимание, взяв на личный контроль исполнение всех финансовых обязательств.

«Нацпроекты и бюджет будут для меня основными факторами оценки деятельности членов правительства и глав муниципалитетов», - предупредил глав Алексей Текслер.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в министерстве финансов области, расходы областного бюджета на сегодняшний день исполнены на 81%.

«Нарушение графика завершения года - это риск того, что запланированные расходы не смогут быть полностью профинансированы, останутся не оплачены работы и услуги, образуется просроченная кредиторская задолженность», - пояснили в ведомстве.

Автор: 
Любовь Юрина
Отправить новость
Губернатор и правительство Челябинской области
Экономика
Сегодня, 15:40
Текслер на примере Магнитогорска обозначил приоритет в работе глав на будущий год
Общество
Сегодня, 09:31
Алексей Текслер поручил главам усилить контроль за организованными перевозками детей
Общество
09.12.19 12:51
Алексея Текслера просят сделать 31 декабря выходным в Челябинской области
Политика
09.12.19 11:52
Алексей Текслер – Виктору Рашникову: Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество
Вчера, 14:31
Билайн дарит челябинцам скидку 20% на связь в 2020 году
Вчера, 10:45
Южный Урал примет участие в конкурсе на соискание премии качества
09.12.19 17:31
Кредитный рейтинг Челябинской области подрос
09.12.19 10:27
МегаФон открыл первый Experience store в Москве
06.12.19 21:15
С 2020 года МРОТ для внебюджетного сектора в Челябинской области вырастет на 7,5%
06.12.19 18:35
Управляющий директор ПАО «ОГК-2» обсудил с главой Троицка строительство муниципальной котельной
06.12.19 13:20
Южноуральцы могут не платить за вывоз мусора
06.12.19 09:33
Южноуральцы могут получить 10 тысяч бонусов СПАСИБО, подключив автоплатеж от Сбербанка 
05.12.19 16:19
«Мечел-Энерго» подписал соглашение о сотрудничестве с концерном «Автоматика»
05.12.19 14:12
Снегопад улыбок под Новый Год
Происшествия
Сегодня, 14:25
ФСБ задержала бывшего мэра Челябинска Евгения Тефтелева
Общество
Сегодня, 14:59
Челябинцам обещают долгую жизнь
Новости
Сегодня, 15:46
Экономика
Об отношении крупного бизнеса к повышению заработных плат узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 15:44
Культура
Челябинская драма отмечает 80-летие известного актёра Николая Ларионова
Сегодня, 15:03
Происшествия
Двое магнитогорцев, «выбивавших» долг, отправились в колонию
Сегодня, 14:04
Федерация
На защиту высокотехнологичных МСП встанет хайтек-омбудсмен
Сегодня, 14:01
Федерация
О чем мечтают российские дети. Список подарков от Деда Мороза
Материалы рубрики
Сегодня, 15:46
Экономика
Об отношении крупного бизнеса к повышению заработных плат узнают зрители телекомпании «Деловой Урал»
Сегодня, 13:49
Экономика
Завод «Карабашмедь» получил премию EcoWorld 2019
Сегодня, 11:54
Экономика
Портфель привлеченных средств ВТБ на Южном Урале вырос на 25%
06.12.19 13:20
Экономика
Южноуральцы могут не платить за вывоз мусора
06.12.19 09:33
Экономика
Южноуральцы могут получить 10 тысяч бонусов СПАСИБО, подключив автоплатеж от Сбербанка 
Теги
Алексей Текслер
Челябинск
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свои новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика